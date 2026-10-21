La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con el respaldo de cuatro legisladores nacionales por San Juan y el rechazo de los dos representantes peronistas de la provincia. La definición se dio en una sesión vinculada a una de las iniciativas centrales del Gobierno de Javier Milei, que reunió 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones.

Entre quienes acompañaron el proyecto estuvieron los libertarios Abel Chiconi y José Peluc, junto con Nancy Picón y Carlos Jaime, de Producción y Trabajo. En sentido contrario votaron Cristian Andino y Jorge “Coqui” Chica, los dos diputados sanjuaninos del peronismo. La votación expuso una división provincial alineada con las posiciones nacionales de cada bloque.

Alcance del proyecto La iniciativa introduce cambios en los procedimientos de expropiación, fija nuevas condiciones para las indemnizaciones y apunta a agilizar los desalojos de inmuebles ocupados. Esos puntos la ubican en el centro de una discusión sobre el alcance de la tutela de la propiedad y los mecanismos estatales para intervenir sobre bienes privados. El tratamiento se dio en un contexto de negociaciones entre La Libertad Avanza y sus aliados parlamentarios.

Tras su aprobación en la Cámara baja, el texto deberá volver al Senado para su tratamiento definitivo. Ese paso es necesario porque las modificaciones incorporadas durante el debate alteraron la versión original del proyecto. Hasta que la Cámara alta no se expida, la reforma no quedará convertida en ley.

Lectura política La votación dejó registradas las diferencias entre los representantes sanjuaninos frente a una reforma impulsada por la administración nacional. También mostró que el oficialismo consiguió sostener mayoría simple en Diputados con apoyos de bloques aliados. El próximo hito legislativo será el debate en el Senado, donde quedará definida la sanción final o la eventual revisión del texto.