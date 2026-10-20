La defensa pidió autorización al TOF 5 para que ambos participen a distancia en las audiencias del viernes 23 de octubre. La definición quedó en manos del tribunal, mientras sigue pendiente Casación.

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner pidió al Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) que les permita participar por medios telemáticos en las audiencias del juicio oral por Los Sauces, cuyo inicio está previsto para esta semana. El planteo fue presentado antes del debate fijado para el viernes 23 de octubre, a las 10:00, en la sala AMIA de Comodoro Py. La resolución quedó en manos del tribunal, que había dispuesto una modalidad presencial para el proceso.

Pedido de la defensa El escrito sostuvo que Máximo Kirchner, diputado nacional, necesita compatibilizar sus obligaciones parlamentarias con las del juicio. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, actualmente en prisión domiciliaria en su departamento de Constitución, la solicitud apuntó a evitar el operativo de seguridad que implicaría su traslado hasta los tribunales de Retiro. Los abogados indicaron además que ambos conocen el contenido de los requerimientos de elevación a juicio y que, si fuera necesario, podrían ratificarlo mediante un escrito firmado por los dos.

Según la presentación, la conexión digital garantizaría el derecho de defensa sin perjudicar a las partes. El TOF 5, integrado por José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, también fijó que las audiencias se convocarán los lunes, viernes y sábados. La definición sobre la modalidad de participación adquiere relevancia porque el debate oral involucra a 19 imputados y un cronograma que, en principio, ya fue organizado por el tribunal.

La discusión por Casación En paralelo, sigue pendiente la resolución de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal sobre las apelaciones al desdoblamiento de las causas Los Sauces y Hotesur. Los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Alejandro Slokar deben definir si ambos expedientes se tramitan en un único debate o si se mantiene la separación dispuesta por el TOF 5. Esa decisión podría derivar en una nueva postergación del inicio del juicio.

El tribunal oral separó ambos tramos al considerar que tienen objetos procesales diferenciados y que un juicio conjunto, con casi 200 testigos propios en cada expediente, podría extenderse durante más de dos años. Con ese criterio, fijó el debate de Los Sauces para octubre de 2026 y el de Hotesur para marzo de 2027. La fiscalía y la Unidad de Información Financiera apelaron esa resolución al sostener que las dos causas comparten imputados, sociedades, operaciones y elementos de prueba.

Objeto de las causas Los Sauces y Hotesur investigan presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas con negocios inmobiliarios y hoteleros de la familia Kirchner. En Los Sauces, el objeto procesal incluye alquileres de propiedades y hoteles a compañías de Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, con acusaciones por asociación ilícita, lavado de activos, dádivas y simulación de operaciones financieras. En Hotesur, se examina la actividad de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, además del rol de la firma administradora Valle Mitre, en un supuesto esquema de lavado de activos.

Los 19 imputados son Cristina Fernández, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Martín Báez, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Romina Mercado, Patricio Pereyra Arandia, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares, Ricardo Albornoz, Julio Mendoza, César Andrés, Adrián Berni, Emilio Martín, Óscar Leiva, Edith Gelves, Martín Jacobs y Alejandro Ruiz. La definición de Casación Penal y la respuesta del TOF 5 sobre la participación virtual son las dos variables que pueden modificar el arranque del debate en los próximos días.