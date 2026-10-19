El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocó a una movilización al Congreso de la Nación para este miércoles a las 11, en coincidencia con la sesión en la que la Cámara de Diputados debatirá la prórroga de la ley de emergencia del sector. La protesta apunta contra el proyecto impulsado por el oficialismo, que obtuvo dictamen de mayoría y es cuestionado por prestadores y familias. Según las organizaciones, el texto no mejora la legislación previa y podría implicar retrocesos en derechos y en la sostenibilidad del sistema.

Reclamo por el marco legal

Desde la entidad sostuvieron que cualquier modificación normativa debe tomar como piso los derechos consagrados en la Ley 27.793. También plantearon que la iniciativa oficial debilita resguardos considerados esenciales para la continuidad de los servicios y la asistencia a personas con discapacidad en todo el país. En ese marco, la movilización busca visibilizar la necesidad de previsibilidad para un esquema que atraviesa una situación crítica. Las organizaciones reclamaron que las políticas públicas no queden sujetas a la discrecionalidad de los funcionarios de turno ni a recortes presupuestarios encubiertos.

Las objeciones al dictamen

El rechazo se apoya en un análisis técnico del dictamen parlamentario, al que le atribuyen inconsistencias en varios artículos. En el artículo 4, piden mantener el carácter permanente del interés público nacional para las prestaciones de la Ley 24.901, una garantía que no figura en el texto. En los artículos 5 y 6, reclaman que los requisitos para acceder a las pensiones no contributivas queden fijados por ley y no por reglamentaciones cambiantes.

Financiamiento y cobertura

Las observaciones también alcanzan al artículo 7, donde exigen asegurar presupuesto y una actualización automática trimestral según el Índice de Precios al Consumidor para compensar la inflación. En el artículo 10, solicitan que el programa Incluir Salud mantenga la cobertura total de las prestaciones de la Ley 24.901 sin depender de resoluciones ministeriales. Además, en el artículo 15, plantean que los pagos parciales o compensaciones no impliquen renunciar a reclamar diferencias adeudadas por vía administrativa o judicial.

Deuda arancelaria y próximos pasos

El artículo 15 bis es otro de los puntos cuestionados, porque las organizaciones piden contemplar el atraso arancelario del 30,67% reconocido por el propio Gobierno desde comienzos de 2025 y establecer un mecanismo para saldar los montos pendientes. También rechazan la cláusula derogatoria amplia prevista en el artículo 17, al entender que podría dejar sin efecto garantías de la Ley 27.793 antes de que termine la emergencia vigente. La concentración se mantendrá en las inmediaciones del palacio legislativo mientras la Cámara de Diputados trate la prórroga y el texto vuelva a quedar bajo discusión parlamentaria.