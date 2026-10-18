Este martes 20 de octubre, 1.849 profesionales de la provincia podrán participar de las elecciones. La votación se realizará de 9 a 18 horas en el Foro de Abogados de San Juan, ubicado en Jujuy 51. La abogada sanjuanina Claudia Sarmiento es candidata a representar a la profesión en el Consejo de la Magistratura de la Nación.









El próximo martes 20 de octubre, los abogados de todo el país elegirán a sus cuatro representantes ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, el organismo encargado de intervenir en la selección y el control de los jueces, y de administrar los recursos del Poder Judicial de la Nación.





En San Juan hay 1.849 abogados de la matrícula federal habilitados para votar, quienes podrán emitir su sufragio de 9 a 18 horas en el Foro de Abogados de San Juan, ubicado en Jujuy 51. En estos comicios se definirán los representantes de la profesión para los próximos cuatro años.





Una de las protagonistas de esta elección es Claudia Sarmiento, abogada y escribana sanjuanina, candidata por la Lista 3 – Unidad en Defensa de la Abogacía, que encabeza junto a Alberto “Nacho” Biglieri.





“Los abogados conocemos de primera mano los problemas que enfrenta la Justicia porque trabajamos todos los días en los tribunales. Sabemos lo que significan las demoras, las dificultades para cobrar nuestros honorarios y la falta de respuestas. Por eso es importante que participemos de esta elección y que nuestros representantes conozcan la realidad de la profesión”, señaló Sarmiento.





La Lista 3 presentó siete compromisos vinculados con la selección de jueces, la independencia judicial, la defensa del ejercicio profesional, la rendición de cuentas, la evaluación del desempeño judicial, la modernización de la gestión y la formación de magistrados.





Uno de los principales planteos de la propuesta es modificar los mecanismos de selección de jueces para reducir la discrecionalidad en los concursos, respetar el orden de mérito y equiparar la valoración de la experiencia de los abogados independientes con la de quienes desarrollan su carrera dentro del Poder Judicial.





En ese sentido, Sarmiento destacó la importancia de que los profesionales del interior del país tengan participación en las decisiones del Consejo de la Magistratura.





“He ejercido la profesión durante 17 años y conozco las dificultades que enfrentamos los abogados del interior. Necesitamos que nuestras realidades sean escuchadas y que las decisiones del Consejo contemplen las distintas situaciones que vivimos en cada provincia. La representación de la abogacía tiene que ser verdaderamente federal”, expresó la candidata sanjuanina.





Durante los últimos cuatro años, desde la representación de este espacio en el Consejo de la Magistratura se impulsaron iniciativas relacionadas con la transparencia en la selección de magistrados, el cumplimiento de la ley de honorarios profesionales y el control del desempeño judicial.





“Desde San Juan hemos trabajado para poner en agenda los problemas concretos de nuestra profesión. Sabemos que todavía hay mucho por hacer, especialmente en la defensa de nuestros honorarios, la igualdad de oportunidades en los concursos y la necesidad de contar con jueces idóneos e independientes”, agregó Sarmiento.





Finalmente, la candidata se refirió a la importancia de la participación de los profesionales en los comicios del próximo martes.





“El 20 de octubre tenemos una elección muy importante para todos los abogados, también para los 1.849 colegas de San Juan que están habilitados para votar. Es una oportunidad para involucrarnos, hacer escuchar nuestra voz y decidir quiénes nos van a representar durante los próximos cuatro años”, concluyó.





Se recomienda consultar previamente el padrón electoral para verificar la habilitación y el lugar de votación. La consulta puede realizarse a través de la página de Abogados en Acción: https://abogadosenaccion.com.ar/donde-voto/ o en el sitio web de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).