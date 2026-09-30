Contará con la participación del Presidente de la Nación, el Gobernador Marcelo Orrego y otros 13 Gobernadores argentinos, junto a autoridades europeas, nacionales y provinciales, ademas de importantes empresarios de diversos sectores económicos y estratégicos. Es el evento de promoción de inversiones más importante del año previsto en tierras europeas.

Con un evento en la Embajada de la República Argentina en Francia dará inicio hoy el Argentina Week. De la misma forma que ya se hizo en marzo pasado en Nueva York, esta vez en la capital francesa, Paris, estarán presentes autoridades nacionales, europeas, provinciales, junto a destacados empresarios internacionales y argentinos de los más variados sectores económicos y estratégicos, para abordar una amplia agenda de oportunidades de inversión que ofrece Argentina.





Para San Juan se trata de una parada clave que, como en todas las anteriores incursiones internacionales del Gobernador Orrego, permite seguir reforzando la presencia y relevancia internacional de la provincia como destino preferido de inversión privada. San Juan lidera en Argentina las aplicaciones al RIGI para la actividad minera con más de 33.000 millones de dólares en solo 6 proyectos. Además la provincia viene de confirmar la alta confianza de mercados e inversores con el reciente acuerdo con Vicuña que involucra un adelanto de 250 millones de dólares en Diciembre y la exitosa colocación internacional del Bono San Juan por 600 millones de dólares la semana pasada. Estos recursos aseguran a San Juan contar con financiamiento disponible para avanzar en el desarrollo de un plan de infraestructuras necesarias para el desarrollo de la diversidad de su matriz productiva.





Las actividades continuarán el Jueves 01/10 con un Plenario Multisectorial en la sede de la OCDE, en Paris, sobre un eje temático que describe plenamente el sentido último de las actividades: “Fuerzas que impulsan el crecimiento de la Argentina: hitos y oportunidades de inversión.” En este ámbito tendrá lugar el Discurso del Presidente de la Nación para dar lugar luego a paneles macro y paneles sectoriales con los principales líderes

empresariales argentinos y europeos. Entre ellos estarán Patrick Pouyanné (CEO de Total Energies), Gary Nagle (CEO de

Glencore), Hector Grisi (CEO de Santander), Margarita Louis-Dreyfus (Presidenta de Louis Dreyf us Company), Horacio Marín (CEO de YPF), entre muchos otros. Participaran aquí también Ministros del Gobierno Nacional, Gobernadores y otros destacados empresarios.





La Agenda de Argentina Week sigue durante todo el Viernes 2/10 con el desarrollo de mesas sectoriales para diferentes sectores económicos entre ellos Economía del Conocimiento, Agroindustria, Energía y Minería, entre otros. Es en este ámbito donde el Gobernador Marcelo Orrego ha sido invitado a realizar una exposición en la Mesa Sectorial dedicada a Energías y Minería, aunque también asistirá también a otras mesas sectoriales para mostrar la diversidad económica de San Juan. El cierre está previsto por la tarde del mismo viernes con un evento cultural en la Capital francesa.