El jefe de asesores de Casa de Gobierno detalló el uso previsto del crédito ligado a Vicuña y defendió cambios electorales. También habló de empleo, infraestructura y prevención climática.

El jefe de asesores de Casa de Gobierno, Rodolfo Colombo, expuso en Telesol la línea de trabajo que impulsa la gestión del gobernador Marcelo Orrego en materia de minería, obra pública y reforma electoral. En su repaso, vinculó el financiamiento externo, la infraestructura vial y la boleta única como ejes de la agenda provincial. También incluyó una proyección sobre el crecimiento poblacional asociado a la expansión minera.

Financiamiento y obras Colombo señaló que Orrego presentó a San Juan en un foro de energía y minería en París y antes en la apertura de la Bolsa de Canadá. Según dijo, el equilibrio fiscal de la administración provincial permitió conseguir un empréstito de 600 millones de dólares a una tasa menor que la que, sostuvo, habría obtenido el país. Sobre esos recursos, explicó que el dinero que ingrese por el proyecto Vicuña se transferirá a medida que avance la obra, mediante certificación de obra.

El funcionario precisó que la primera asignación será para la Ruta 40 Norte, en el tramo hacia Jáchal. Agregó que el resto del crédito se orientará a infraestructura, conectividad y viviendas. En ese esquema, la obra vial aparece como una prioridad de corto plazo mientras el resto de los fondos queda atado al avance de las certificaciones.

Impacto minero Colombo sostuvo que el cobre tendrá incidencia en la economía provincial por su demanda en autos y transporte eléctrico, dentro del proceso de electromovilidad. A partir de esa expansión, proyectó que San Juan podría sumar al menos 100.000 habitantes en los próximos años. También afirmó que la provincia, junto con Neuquén, está en condiciones de llegar al pleno empleo, aunque aclaró que la prioridad será para la mano de obra sanjuanina antes que para trabajadores de otras jurisdicciones.

Reforma electoral y prevención En el plano institucional, Colombo ratificó que el Gobierno busca reemplazar el sistema actual de votación. Dijo que la intención oficial es que la boleta única sea una realidad en San Juan y planteó la posibilidad de usar dos boletas separadas: una para gobernador y diputados, y otra para intendentes y concejales. También mencionó la alternativa de una interna abierta no obligatoria si no se aplican las PASO tradicionales.

Por último, se refirió al escenario climático previsto para un año más lluvioso por el fenómeno conocido como Súper Niño, después de dos décadas de sequía. Informó que se conformó el COPRE (Comité de Prevención y Reducción de Riesgo), con instituciones, fuerzas de seguridad y municipios, para limpiar acequias, resguardar la infraestructura hidráulica y prevenir el dengue. Según indicó, habrá un comité preparado en cada departamento.