Jóvenes de Iglesia, Calingasta, Ullum, Valle Fértil y Jáchal mostrarán trabajos de robótica e innovación. El ciclo cierra entre el 22 y el 31 de octubre .

Los Centros Tecnológicos cerrarán su primer ciclo con la presentación de proyectos desarrollados por estudiantes de Iglesia, Calingasta, Ullum, Valle Fértil y Jáchal, en San Juan. La propuesta fue impulsada por los ministerios de Minería, Educación y Producción, Trabajo e Innovación, a través del Centro de Economía del Conocimiento e Innovación (CECI). Según la información oficial, los trabajos surgieron de necesidades identificadas en cada comunidad y ahora serán expuestos públicamente.

Las iniciativas abordan temas vinculados con educación, producción e infraestructura, de acuerdo con las características de cada departamento. El eje técnico estuvo puesto en robótica, con desarrollos que incorporan sensores, actuadores y, en algunos casos, herramientas de inteligencia artificial. Ese perfil de trabajo busca conectar contenidos tecnológicos con problemas concretos del territorio, en lugar de limitarse a ejercicios académicos sin aplicación local.

El programa comenzó en julio y estuvo destinado a chicos y adolescentes de entre 9 y 18 años de los cinco departamentos mineros. Se desarrolló durante tres meses en las Aulas Híbridas de esas localidades, con contenidos de robótica, programación y automatización. Como antecedente, la iniciativa tomó la experiencia de Verano Tech, según la misma comunicación oficial.

Agenda de cierres La primera presentación será en Iglesia el jueves 22 de octubre, entre las 16 y las 18. Luego seguirá Calingasta el viernes 23, de 15 a 17, y Ullum el sábado 24, de 10 a 12. Las actividades continuarán en Valle Fértil el viernes 30, de 15 a 17, y concluirán en Jáchal el sábado 31 de octubre, de 10 a 12.

Con ese cronograma, el cierre del primer ciclo permitirá exponer resultados y medir la continuidad posible del programa en los departamentos mineros. La información difundida no precisa una nueva etapa, pero sí deja establecido que las actividades se extenderán hasta el 31 de octubre.