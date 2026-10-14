La audiencia de formalización fue reprogramada ante la ausencia de Sergio Uñac y Cristian Andino. El Ministerio Público Fiscal cuestionó las justificaciones presentadas y dejó planteada la posibilidad de solicitar el desafuero para garantizar su comparecencia.

La audiencia de formalización en la causa por presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum no pudo concretarse por la ausencia de Sergio Uñac y Cristian Andino. Tras la discusión con las defensas, se resolvió avanzar hacia una reprogramación para que las 11 personas citadas puedan estar presentes.





El representante del Ministerio Público Fiscal aclaró que no considera que lo ocurrido sea un fracaso de la audiencia, aunque cuestionó los argumentos presentados para justificar las ausencias. Según explicó, la Fiscalía no se oponía a que los investigados participaran por videoconferencia, pero la jueza Mónica Lucero sostuvo que debían comparecer presencialmente. Finalmente, el fiscal no objetó el pedido de reprogramación de las defensas.





Uno de los puntos centrales fue la posibilidad de solicitar el desafuero de los legisladores si vuelven a faltar a la próxima citación. El fiscal confirmó que dejó planteada esa reserva y explicó que el objetivo sería retirar las inmunidades correspondientes para que puedan ser llevados por la fuerza pública ante una eventual incomparecencia injustificada. Aclaró que esto no implica, por sí mismo, pedir una detención preventiva.





El funcionario también confirmó que la Fiscalía solicitó mantener bajo reserva la documentación y el legajo de investigación hasta la audiencia, con el argumento de proteger la estrategia del Ministerio Público. Consultado sobre una posible intervención de la Justicia Federal, indicó que solamente hubo un pedido de informe, que ya fue respondido, y que no existe por ahora un planteo concreto para trasladar la causa a ese fuero.





Por el momento, no hay imputaciones formalizadas. El fiscal remarcó que recién podrán conocerse los delitos atribuidos y el grado de participación de cada investigado cuando se concrete la audiencia. La nueva fecha dependerá de la Oficina Judicial.