Patricia Bullrich volvió a mover su estrategia comunicacional con un video de 28 segundos difundido este viernes por la mañana, después de haber publicado el jueves por la tarde una foto con el texto “se vienen cositas” desde el Senado. La pieza, que combina tomas del Palacio del Congreso, el recinto y la banca que ocupa la senadora, reabrió interrogantes sobre su futuro político. En el entorno de la dirigente reconocen que el objetivo es sostener su perfil público y mantener abiertas distintas alternativas electorales.

El video muestra planos del Palacio del Congreso, el recinto de la Cámara alta y la silla de la Presidencia de la Cámara, ocupada por el vicepresidente de la Nación, antes de cerrar con la imagen de Bullrich. La descripción elegida fue: “Patricia sabe de la fuerza de los argentinos. Patricia conoce Argentina”. La música de fondo fue la versión instrumental de “Es un secreto”, del dúo puertorriqueño Plan B, una elección que en su entorno interpretan como parte central del mensaje.

Una secuencia de posteos La movida se inscribe en una serie de publicaciones que la senadora viene haciendo desde febrero. En esa oportunidad celebró la media sanción de la reforma laboral con un clip musicalizado con “Vogue”, de Madonna. En junio recurrió a “Se dice de mí”, de Tita Merello, en la versión de La Joaqui, luego de diferenciarse de Javier Milei por el pliego de una jueza federal. Y en septiembre publicó un video con “No me importa”, de Lali Espósito, tras denunciar que el Gobierno le había ocultado cambios en materia de discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027.

Un legislador de La Libertad Avanza admitió que el sentido del montaje quedó más claro cuando advirtió la elección musical. En el oficialismo, según el texto original, la interpretación dominante es que se trata de “otra de muchas” acciones de comunicación y que la Casa Rosada decidió no responder. El propio entorno de Bullrich sostiene que el posteo de la víspera buscó instalar expectativa sobre la pieza posterior y reforzar la idea de una dirigente que “se planta” desde su tarea en el Senado.

Opciones abiertas En conversaciones con Infobae, la senadora evitó comprometer una candidatura y señaló: “Estoy preparada para ser presidente, pero una tiene que saber esperar su momento”. También dijo: “Hoy estoy trabajando para que el proyecto llegue con una economía que la gente lo sienta”. En su entorno afirman que no se lanzará “solo porque se lo pidan cuatro gobernadores o dos empresarios importantes” y que cualquier definición dependerá de las encuestas y del contexto político. A la vez, no descartan que su nombre vuelva a aparecer en una boleta presidencial, como compañera de fórmula o en una renovación de su lugar en el Senado.

La discusión se da en medio del debate interno de La Libertad Avanza sobre el armado electoral para 2027. Según la versión recogida en la nota original, algunos dirigentes cercanos a Bullrich sostienen que su vínculo con sectores del radicalismo y del PRO sigue activo y que no busca romper puentes con la oposición. En paralelo, críticos de la senadora interpretan que su exposición pública apunta a negociar poder y a posicionarse de cara a la próxima elección presidencial. Por ahora, su equipo asegura que habrá una pausa en los videos y que el próximo paso dependerá de la evolución política y de los sondeos.