La senadora nacional evitó confirmar si competirá en 2027 o si acompañará a Javier Milei . También puso el foco en la economía y en los acuerdos políticos.

Patricia Bullrich volvió a instalar su nombre en la discusión electoral al afirmar que está preparada para convertirse en presidenta de la Nación. En una entrevista con Infobae, la senadora nacional evitó confirmar una candidatura para las elecciones de 2027 y dejó abierta la posibilidad de competir dentro del oficialismo.

“No es que quiera serlo, estoy preparada para serlo”, sostuvo. En la misma conversación agregó: “Uno tiene que saber esperar su momento”, una frase con la que buscó moderar las especulaciones sobre su futuro político. La exministra de Seguridad no dio definiciones sobre plazos ni sobre el formato electoral en el que podría participar.

Fórmula presidencial

Uno de los puntos que quedó abierto fue la posibilidad de integrar una eventual fórmula presidencial junto a Javier Milei. Bullrich aclaró que el Presidente no le ofreció la vicepresidencia y evitó anticipar qué haría si recibiera una propuesta en ese sentido. También señaló que todavía es temprano para discutir candidaturas y equipos de campaña.

“Estamos a un año todavía”, respondió cuando le preguntaron por los tiempos políticos. Consultada nuevamente sobre una eventual postulación presidencial, contestó: “No comments”. Con esa definición, no confirmó ni descartó una alternativa concreta dentro del esquema electoral que se perfila para 2027.

La economía como prioridad

Más allá de la discusión sobre candidaturas, Bullrich ubicó la economía en el centro de su planteo político. Sostuvo que el Gobierno debe llegar a las elecciones con mejores condiciones económicas y con acuerdos políticos más sólidos. Según expresó, la prioridad es que la recuperación se perciba en la microeconomía, es decir, en la actividad cotidiana de consumidores, trabajadores y pequeños negocios.

Un día antes había dicho: “Hay que llegar a las elecciones más holgados en lo económico y en la política”. También resumió su posición con otra frase: “Acuerdo político y una economía más holgada para la gente. Esa es la clave para este año. Si hacemos lo que hay que hacer, la Argentina va a seguir avanzando”. Por ahora, la funcionaria no formalizó ninguna decisión electoral, pero dejó abierta su proyección hacia el próximo turno presidencial.