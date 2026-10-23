La senadora nacional Patricia Bullrich difundió este viernes un nuevo video con referencias al edificio del Congreso y al sillón de la presidencia del Senado, en medio de sus declaraciones sobre una eventual candidatura presidencial. La pieza dura 28 segundos y fue publicada en sus redes sociales, luego de una semana en la que afirmó en más de una entrevista que está “preparada” para ser presidenta, aunque evitó confirmar que sea candidata en este momento.

El material muestra distintos planos del edificio legislativo, con una toma exterior del Congreso, imágenes del Salón Azul, del recinto y de la puerta del despacho que ocupa actualmente Victoria Villarruel. En el tramo final aparece el sillón de la presidencia del Senado y luego Bullrich, de pie, con ambos puños apoyados sobre el escritorio de su despacho. El texto que acompañó la publicación fue: “Patricia sabe de la fuerza de los argentinos. Patricia conoce Argentina”.

La música elegida fue una versión instrumental de “Es un secreto”, del dúo puertorriqueño Plan B. En la letra citada en la pieza se escucha: “Conozco tu debilidad. Cómo haces para envolverte. Si no es hoy, mañana tal vez. Pero algún día voy a tenerte”. También se reproduce el estribillo: “Es un secreto. De tu mirada y la mía, un presentimiento. Como un ángel que me decía”.

Antecedentes inmediatos La publicación llegó horas después de otro mensaje en el que escribió: “Se vienen cositas”. Además, se produjo al cierre de una seguidilla de entrevistas en las que Bullrich insistió con que está preparada para la Presidencia de la Nación, aunque sin asumir todavía una definición electoral. La secuencia incluyó dos apariciones, una en TN y otra en Infobae, en ese orden.

En TN, el miércoles por la noche, sostuvo: “Yo estoy preparada, pero eso no quiere decir que vaya a ser candidata. Soy una persona que puede cumplir ese rol. Plantearlo como una negativa total es algo que me quieren forzar a decirlo y yo no quiero hacerlo. Me quieren obligar a tomar una decisión, pero yo en este momento no soy candidata. Sería querer contestar algo en oposición a quien hoy es candidato”. Más tarde agregó que, cuando una persona integra un proyecto político, “el Presidente siempre lleva la delantera para ser candidato”.

Definición pendiente Ya el jueves por la mañana, en el streaming de Infobae, la excandidata de Juntos por el Cambio en 2023 ratificó que está “preparada” para ser presidenta y que sigue preparándose para ese objetivo. Sin embargo, volvió a evitar una definición inmediata y planteó que “uno no puede comerse el postre antes de la comida, tiene que saber esperar su momento, que quizás llega o no”. Con ese marco, la nueva pieza audiovisual refuerza una estrategia de exposición pública que, por ahora, no se traduce en una candidatura formalizada.