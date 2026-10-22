La senadora criticó el plan económico de Javier Milei y pidió un acuerdo político para bajar la incertidumbre. También lo exhortó a dejar la confrontación con periodistas y economistas.

La senadora Patricia Bullrich cuestionó el planteo económico de Javier Milei al advertir sobre la referencia presidencial a una “bazuka” de 75 mil millones de dólares para enfrentar una eventual corrida cambiaria en 2027. En una entrevista con Infobae, sostuvo que la estabilidad requiere un acuerdo político con gobernadores y no depender de ese respaldo financiero.

La jefa del bloque libertario en el Senado planteó que un entendimiento con gobernadores “dialoguistas” ayudaría a reducir la incertidumbre en el tramo final de la gestión. “Si tenés un acuerdo vas a bajar la incertidumbre, la incertidumbre en el último año de gobierno es un problema en Argentina”, afirmó. En ese marco, vinculó la gobernabilidad con la previsibilidad económica y política.

Críticas al esquema económico

Bullrich también aludió a la mención de Scott Bessent y a la dependencia de asistencia externa. “Es muy importante la cobertura política para no caer en una ingobernabilidad como en el 2025 que terminamos atados de Bessent. Eso no nos puede pasar”, dijo. Agregó que, si el funcionario estadounidense sostuvo que “hay plata para la Argentina”, preferiría responder que no hace falta porque el país construyó sus propios resguardos.

En otro tramo, cuestionó que primero se hablara de USD 75 mil millones y luego de USD 125 mil millones. “Yo no tengo que decir ‘estoy con 75 mil millones de dólares a la espera que me hagan un golpe económico’ porque no es bueno un golpe económico. Tengo que decir que hay gobernabilidad, tranquilidad y no voy a necesitar esa plata”, remarcó. También sostuvo que “el componente político te reemplaza los 75 mil millones que se tienen que quedar, no se pueden perder, para eso se ahorraron”.

Relación con el periodismo y la economía real

La senadora también se refirió a la declaración de Milei sobre que es falso que la gente no llegue a fin de mes porque “logran sobrevivir”. Le recomendó dejar la confrontación con periodistas y economistas y concentrarse en el contacto con los problemas cotidianos. “Hay que ir al ciudadano y ahí te encontrás el problema real”, afirmó, al enumerar dificultades del comercio, la construcción y la industria.

En el cierre, Bullrich reiteró que está “preparada para ser presidenta”, aunque evitó confirmar una candidatura. La declaración se produjo un día después de que Milei se molestara con Grupo Clarín por la exposición de sus aspiraciones en TN. El episodio volvió a exponer las tensiones entre ambos y dejó abierta la discusión sobre la estrategia política y económica del oficialismo de cara al año electoral.