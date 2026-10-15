Cae Patricia Bullrich

La imagen de Patricia Bullrich cayó siete puntos en los últimos dos meses y su rechazo llegó al 58% en septiembre, según la consultora Atlas Intel, que trabaja en coordinación con Bloomberg en la medición denominada Latam Pulse. El dato se produjo en medio del distanciamiento público de la senadora con Javier Milei y Karina Milei. La evolución de la encuesta muestra que la dirigente quedó apenas un punto por debajo del presidente en imagen negativa.

La medición indica que el rechazo a Bullrich subió tres puntos en el último mes y acumuló siete desde el 51% registrado en julio. En paralelo, su imagen positiva bajó al 37%, también siete puntos menos que dos meses atrás. Ese nivel representa el piso de aprobación de Bullrich en los últimos dos años de la serie relevada por Atlas Intel.

En el mismo sondeo, Milei registró una imagen negativa del 59% y una positiva del 38%, con una mejora de tres puntos en ambos casos respecto del mes anterior. La comparación deja a la senadora con una percepción pública casi equivalente a la del presidente, cuando en mediciones previas solía ubicarse por encima. El dato adquiere relevancia en la interna oficialista porque la trayectoria de Bullrich había sido uno de los activos políticos más observados dentro del espacio libertario.

Despliegue político

La senadora viene marcando una posición más autónoma respecto de la Casa Rosada desde que reclamó públicamente la salida de Manuel Adorni en el pico de su escándalo de corrupción, según el texto difundido. En las últimas semanas también formuló críticas sobre la situación económica y le pidió a Milei que “acelere” para que el supuesto éxito llegue a la gente. En esa línea, sostuvo que lo importante es que “el proyecto reelija”, una frase interpretada como una señal de que la continuidad presidencial no está asegurada.

La propia Bullrich dejó abierta la posibilidad de competir por la presidencia en 2027. “Siempre hay que saber cuál es tu momento. Yo probé una vez y no llegué. Ahora voy a esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en el país. No me voy a apurar. Tampoco tengo tanto tiempo”, dijo días atrás. El contexto de esas definiciones, sumado al retroceso en las encuestas, vuelve a poner bajo seguimiento su peso específico dentro de La Libertad Avanza y su proyección hacia la próxima elección presidencial.