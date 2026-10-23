Franco Bartolacci con el Papa León XIV.

El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, le entregó al papa León XIV una carta en la que cuestiona al Gobierno nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y por no acatar decisiones del Congreso y de la Justicia. La presentación se produjo antes de la visita del Sumo Pontífice a la Argentina y quedó planteada como un reclamo institucional del sistema universitario público. El documento, de tres páginas, expone el deterioro de los recursos asignados a las casas de altos estudios.

Reclamo institucional “Fue un honor saludar al papa León XIV y una responsabilidad entregarle un documento en nombre de las universidades públicas de todo el país”, dijo Bartolacci tras el encuentro. También señaló: “Le trasmití que las universidades públicas atravesamos un contexto difícil y le entregué un documento, en representación del Consejo Universitario, que sintetiza la situación”. En el escrito, el CIN sostiene que el Poder Ejecutivo “desconoce los otros dos poderes de la República” al ignorar la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso.

Datos presupuestarios La carta agrega que el Gobierno también desoye “los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato”. Según el texto, los recursos destinados a las universidades nacionales pasaron de representar, en promedio, el 0,74% del Producto Bruto Interno (PBI) entre 2016 y 2023 al 0,47% en 2026. El CIN afirma que ese nivel constituye el piso histórico de inversión más bajo del sistema universitario argentino. La referencia presupuestaria se presenta como base del planteo sobre la situación financiera del sector.

Efectos sobre la actividad académica El Consejo Interuniversitario Nacional advierte que la caída de recursos afecta proyectos de investigación, tareas de extensión en los territorios, la relación de la tecnología con el sector socioproductivo y la compra y actualización de equipamiento. También sostiene que compromete las posibilidades de que miles de estudiantes terminen sus carreras y obtengan su título universitario. En ese marco, Bartolacci explicó que consideró relevante que el Papa tuviera “mayores precisiones sobre la situación de la educación, la universidad y la ciencia en el país”.

Próximos pasos El dirigente universitario agregó que su expectativa es que la presencia y la palabra de León XIV “contribuyan a promover el diálogo y construir otros umbrales de convivencia y reconocimiento”. También dijo haber encontrado a un pontífice “fuerte, recuperado, amable y comprensivo”, y atento a la situación del país. La discusión sobre el financiamiento universitario queda así vinculada a la aplicación efectiva de la ley, a los fallos judiciales mencionados por el CIN y al tratamiento que reciba el tema en el marco político e institucional de los próximos meses.