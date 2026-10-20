La nueva infraestructura estará preparada para la práctica de voley, handball, futsal, básquet y hockey. La obra forma parte del programa de formación deportiva que el municipio impulsa en cada distrito.

El intendente Daniel Banega visitó y recorrió las obras que avanzan en el Polideportivo Las Chacritas, donde el municipio construye una nueva cancha multideportiva que ya alcanza un 70% de ejecución y que permitirá sumar un espacio especialmente acondicionado para la práctica de futsal, vóley, básquet, handball y hockey, como así también zumba y otras actividades culturales.





La obra contempla un espacio completamente cercado, con piso deportivo, arcos, redes, tribunas e iluminación LED deportiva.













La construcción se ejecuta a través de fondos de FODERE, recursos que tienen como destino específico obras e infraestructura de este tipo.





Más infraestructura para acompañar el crecimiento del deporte









Actualmente, más de 3.000 personas de distintas edades y categorías participan y entrenan en escuelas municipales, clubes, instituciones y agrupaciones deportivas de 9 de Julio.





Desde el municipio, este crecimiento se acompaña a través del Programa de Formación Deportiva, que contempla el apoyo a clubes, instituciones y agrupaciones como así también el funcionamiento de escuelas municipales de formación, con clases semanales y profesores especializados.





Entre las disciplinas que actualmente se practican en el departamento se encuentran fútbol, futsal, básquet, vóley, hockey, rugby, atletismo, boxeo, ciclismo, zumba y gimnasia muscular.





La incorporación de nuevos espacios busca que la infraestructura crezca al mismo ritmo que esa participación. En ese sentido, una obra de similares características está prevista para Fiorito y también se encuentra proyectada para Alto de Sierra, avanzando progresivamente para que cada distrito disponga de espacios adecuados para desarrollar diferentes disciplinas.





A este proceso se suma el Centro Deportivo Carlos Bazán, recientemente inaugurado en La Majadita, donde ya funcionan escuelas municipales de futsal, vóley, básquet y zumba. También se realizaron importantes mejoras en el Multideportivo Luciano Ozán, de Villa Cabecera.