El Gobierno solicitó más plazo para responder en la causa por la estatización de YPF. La nueva fecha límite para presentar la oposición quedó fijada para el 2 de diciembre.

Argentina le pidió a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos una prórroga de 30 días para responder al recurso presentado por los fondos demandantes en el juicio por la estatización de YPF. Con ese planteo, el nuevo vencimiento para entregar el escrito de oposición quedó fijado para el 2 de diciembre. La presentación se conoce en una etapa procesal en la que la discusión sigue abierta en los tribunales norteamericanos.

La novedad surge después de que la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, dejara sin efecto de manera formal su sentencia contra la Argentina y diera por cerrada la primera instancia. Esa decisión anuló el fallo emitido en 2023 que obligaba al país a pagar US$16.100 millones, cifra que con intereses superaba los US$18.000 millones. En términos procesales, el expediente quedó ahora sujeto a las presentaciones ante la instancia superior.

Antecedentes del caso

El conflicto judicial se originó con la nacionalización de la petrolera en 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner. La demanda fue impulsada por antiguos accionistas minoritarios en tribunales estadounidenses. Burford Capital financia la acción iniciada por Petersen Energía y Eton Park y tiene los derechos para litigar en el caso. Ese esquema de financiamiento explica por qué el pleito se sostiene desde hace años en jurisdicción extranjera.

Movimiento procesal

En septiembre de 2023, Loretta Preska dictó un fallo adverso para la Argentina y ordenó una indemnización por la forma en que se llevó adelante la expropiación. El país apeló esa sentencia y el expediente avanzó por distintas instancias judiciales. Luego, la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó la condena contra la Argentina y ahora Preska ratificó esa determinación, según el texto difundido sobre el caso.

El analista Sebastián Maril informó en su cuenta de la red social X que “la República Argentina solicita postergar la presentación de su respuesta al pedido de revisión del fallo de la Cámara de Apelaciones presentada por los demandantes hasta el 2 de diciembre”. También recordó que “anteriormente, los demandantes también solicitaron una postergación de su presentación original que finalmente fue presentada el 30 de septiembre (publicada el 2 de octubre)”. Con ese marco, el próximo hito del expediente será la presentación de la respuesta argentina dentro del nuevo plazo concedido.