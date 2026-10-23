El gobernador encabezó el cierre de los talleres del programa estatal que ayuda a los vecinos a iniciar o mejorar sus propios negocios y desarrollarse en el mundo laboral.

En un importante acto, Marcelo Orrego encabezó este jueves la entrega de certificados de formación y herramientas de trabajo en la explanada del Centro Cívico. Se trata de un plan clave para la provincia, ya que conecta de manera directa la capacitación técnica con la posibilidad real de trabajar y producir.





Durante la jornada, el mandatario provincial estuvo acompañado por el ministro de Producción, Gustavo Fernández; la directora de Empleo y Formación, Luciana Cuk; y la ministra de Gobierno Laura Palma entre otras autoridades.





En su mensaje, Marcelo Orrego destacó que "aprender es fundamental en la vida. Quien no aprende, es muy difícil que tenga oportunidades, es necesario un oficio. Y ese oficio te da la oportunidad de trabajar, y el trabajo es llevar dignidad a la casa, es decir, el pan todos los días a la mesa. Y producir significa tener la oportunidad de que con esa producción se genere un círculo virtuoso".





Asimismo, el gobernador remarcó su compromiso de cercanía con la gente y afirmó: "Yo no soy el político que más sabe, pero sí el que más aprendió a escuchar".





Por su parte, el ministro Fernández, resaltó que "este programa es mucho más que una política pública, forma parte de un sueño que se transformó en una idea que es propia del gobernador". Y agregó: "No hay lugar de San Juan que no haya recibido una capacitación de Aprender, Trabajar y Producir".





Un programa integral para desarrollarse





El programa Aprender, Trabajar y Producir es un plan gratuito del Gobierno de San Juan orientado a enseñar oficios tradicionales y nuevas tecnologías. En esta etapa se completaron 37 capacitaciones distribuidas en 11 departamentos. Gracias a este esfuerzo, 866 sanjuaninos obtuvieron su certificado de formación y se otorgaron 40 herramientas de trabajo para respaldar emprendimientos personales.





Los cursos incluyeron áreas como panadería, repostería, electricidad, soldadura, refrigeración, plomería y servicios en departamentos como Rawson, Chimbas, Pocito, Santa Lucía, Angaco, Albardón, San Martín, Rivadavia, Ullum, 25 de Mayo y Capital.





La propuesta busca responder a las necesidades concretas de los hogares y comercios locales, transformando el esfuerzo individual en un sustento permanente.