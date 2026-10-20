Una encuesta de Afiches indicó que Javier Milei perdería hoy un ballotage frente a Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa, en un escenario atravesado por un número relevante de indecisos y votantes no polarizados. El relevamiento ubica al Presidente con un piso de 31% y un techo de 36% en los distintos cruces medidos.

Los números del sondeo muestran que Milei cae 39 a 36 contra Cristina Kirchner, 38 a 34 frente a Sergio Massa y 37 a 35 ante Axel Kicillof. En paralelo, el informe señala que el libertario aparece arriba en otros cuatro escenarios frente a dirigentes ajenos al peronismo kirchnerista, entre ellos Myriam Bregman, Juan Schiaretti, Jorge Brito y Dante Gebel.

La consultora sostuvo que un dato central para interpretar esos resultados es el volumen de indecisos, que el estudio define como “no polarizados”. Según el informe, ese universo incluye a quienes no se posicionan entre ninguno de los dos candidatos en cada escenario de segunda vuelta. El peso de ese segmento es el factor que, de acuerdo con la encuesta, podría modificar el resultado final.

Qué mide el informe Afiches es una de las encuestadoras más nuevas del mercado y está dirigida por el politólogo y sociólogo Faustino Raggi. En diálogo con LPO, explicó que la categoría “no polarizados” reúne a quienes dicen que no votarían, anularían su voto o votarían en blanco ante determinados cruces. “Está por ejemplo el que te dice ‘frente a ese escenario no voy a votar', ‘anulo mi voto', ‘voto en blanco', etcétera. Son todas las opciones que caen dentro de los que no eligen a ninguno de los dos candidatos”, señaló Raggi.

El relevamiento no aporta en el texto difundido fecha de campo ni cantidad de casos, por lo que su principal lectura queda atada a la foto que registra sobre intención de voto y nivel de indecisión. En ese marco, el dato a seguir es cómo se redistribuye ese segmento no polarizado en eventuales definiciones de segunda vuelta.