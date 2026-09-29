El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, volverá a quedar a cargo del Poder Ejecutivo en los próximos días por la ausencia simultánea del presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, ambos con viajes oficiales al exterior. La situación se encuadra en la Ley de Acefalía, que prevé la conducción transitoria del Estado cuando coinciden vacantes o impedimentos en la línea sucesoria presidencial. En este caso, la responsabilidad recaerá nuevamente en el titular provisional de la Cámara alta mientras dure la salida del país de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo.

Agenda en París y Madrid Milei viajará a París para participar de la Argentina Week, mientras que Villarruel se trasladará a Madrid para asistir al XII Foro Parlamentario Iberoamericano, previsto para el 1 y 2 de octubre. Durante ese período, Abdala permanecerá en la Ciudad de Buenos Aires, desde su despacho en la Cámara alta, hasta el regreso del jefe de Estado y su comitiva. La coincidencia de ambos traslados obliga a activar el esquema institucional de reemplazo previsto por la normativa vigente.

Antecedente reciente El senador puntano ya había asumido esta función entre el 8 y el 9 de diciembre de 2025, cuando Milei estuvo en Noruega y Villarruel volvió a Madrid. En aquella oportunidad, Abdala expresó en sus redes sociales su orgullo por asumir “esta responsabilidad histórica”. Con la nueva ausencia simultánea, el dirigente volverá a ejercer la jefatura del Ejecutivo de manera transitoria y, si la situación se extiende según lo previsto, acumulará aproximadamente siete días en esa función.

Relevo en el Senado Mientras Abdala quede al frente del Ejecutivo, la conducción del Senado también tendrá cambios temporales. Villarruel, en su condición de presidenta de la Cámara alta, participará del foro en Madrid, y en caso de ser necesario la senadora Carolina Moisés presidirá el cuerpo durante ese lapso. La delegación argentina incluirá además a los senadores Maximiliano Abad, Natalia Gadano, Martín Goerling Lara y Sandra Mendoza. La sesión inaugural será el jueves 1 de octubre, a las 10, en el Hemiciclo del Congreso de los Diputados de España.

Temas del foro La apertura contará con la participación de Francina Armengol, Andrés Allamand, José Manuel Albares, Pedro Rollán y el rey Felipe VI. El encuentro abordará el impacto de la inteligencia artificial, la fragmentación y polarización política, la desinformación, las amenazas híbridas en contextos de conflicto armado, la igualdad de género y la diplomacia parlamentaria. El viernes 2 de octubre, el foro continuará con una sesión plenaria en la que se presentarán las conclusiones de las mesas de trabajo y expondrán los presidentes de los parlamentos y los jefes de delegación.