El siniestro ocurrió este martes por la mañana en El Balde, Jáchal. Viajaban cuatro personas oriundas de Catamarca y dos fueron derivadas al Rawson.

Créditos: Panorama Jáchal.

Un Toyota Corolla gris volcó este martes por la mañana a la vera de la Ruta Nacional 40, en inmediaciones del campamento de Vialidad Nacional, en la zona de El Balde, Jáchal. El vehículo se desplazaba desde Catamarca hacia la ciudad de San Juan y era ocupado por cuatro personas. Dos de ellas debieron ser trasladadas para atención médica, según los primeros datos disponibles.

El accidente se produjo pasadas las 10, por causas que todavía no fueron establecidas. De acuerdo con la información inicial, el conductor perdió el dominio del rodado y terminó volcado fuera de la calzada. El hecho interrumpió momentáneamente la normal circulación en ese tramo de la ruta y activó el despliegue de organismos de asistencia.

Asistencia en el lugar

Al sitio acudieron efectivos de Gendarmería Nacional, personal de la Comisaría 21.ª y una ambulancia del Hospital San Roque de Jáchal. Los equipos asistieron a los ocupantes del vehículo y evaluaron su estado antes de las derivaciones correspondientes. La intervención permitió establecer, en una primera revisión, que dos de los pasajeros presentaban traumatismos.

Esos dos heridos fueron derivados al Hospital Guillermo Rawson para una atención de mayor complejidad. Según los datos iniciales, las lesiones no serían de gravedad. Los otros dos ocupantes habrían resultado prácticamente ilesos, aunque ese cuadro quedará sujeto a la confirmación médica oficial.

Situación pendiente

Hasta el momento no se informó una causa precisa del vuelco ni se difundió un parte médico definitivo sobre la evolución de los heridos. También resta precisar si el siniestro derivó en actuaciones administrativas o preventivas sobre el estado de la ruta y las condiciones de circulación en esa zona. La información oficial será la que permita completar el cuadro del episodio y confirmar el alcance real de las lesiones.