Micaela Jorgelina Arce, de 35 años, sufrió una fractura de cráneo y otros traumatismos. El hecho ocurrió el domingo por la tarde en Chimbas y es investigado.

Una mujer de 35 años quedó internada tras ser atropellada el domingo por la tarde en Villa Mariano Moreno, en Chimbas. Se trata de Micaela Jorgelina Arce, quien fue asistida de urgencia luego del siniestro ocurrido en inmediaciones de calle 3 de Febrero, en el barrio 2 de Abril.

El episodio se produjo alrededor de las 16, cuando la víctima se dirigía a visitar a su madre para compartir el Día de la Madre. Según la reconstrucción inicial, un automóvil la embistió y la dejó tendida en el suelo, en un hecho que interrumpió un traslado familiar y derivó en una emergencia médica de gravedad.

La secuencia del hecho

Las primeras reconstrucciones indican que el conductor circulaba de sur a norte y que habría intentado esquivar a varias personas ubicadas junto a la calzada. En ese marco, habría perdido el control del vehículo, impactado contra un pilar y luego colisionado contra la mujer. La secuencia fue reconstruida a partir de los relatos del automovilista y del hermano de Micaela, según el material disponible.

Estado de salud

El rodado habría golpeado a la víctima en uno de sus hombros, lo que provocó su caída y el impacto de la cabeza contra el suelo. Personal del servicio de emergencias 107 acudió al lugar y la trasladó a un centro de salud. Allí, los médicos constataron una fractura de cráneo, además de hematomas y otros traumatismos, por lo que su cuadro requirió una intervención quirúrgica.

Investigación en curso

Las circunstancias del accidente quedaron bajo investigación para determinar cómo se desarrolló la maniobra y qué responsabilidades podrían corresponder. Por el momento, no se informaron otras medidas ni la situación procesal del conductor involucrado. La evolución clínica de Micaela Jorgelina Arce sigue siendo el dato central a seguir en las próximas horas.