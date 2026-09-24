El accidente ocurrió en Caucete y dejó a una mujer de 37 años con lesiones en una pierna. Su hija de 7 años, que viajaba con ella, no sufrió heridas.

Una mujer de 37 años fue hospitalizada este miércoles por la tarde tras un choque entre una moto y un auto en Caucete. El siniestro ocurrió en Avenida de los Ríos y José Hernández, a la altura del ingreso al barrio Mendoza. La acompañante de la motociclista, una niña de 7 años, no resultó herida.

Según el parte policial, el hecho involucró a un Chevrolet Onix y una Motomel Blitz. La conductora del automóvil, Anita Mabel San Nicolás, de 63 años, circulaba por Avenida de los Ríos en dirección al oeste. La mujer declaró que detuvo la marcha ante el semáforo y que, cuando la luz cambió a verde, volvió a avanzar.

En ese momento, una moto que transitaba por el mismo carril impactó contra el lateral izquierdo del vehículo. Como consecuencia del choque, Mónica Gabriela Sosa cayó sobre el asfalto. La motociclista viajaba junto a su hija de 7 años, que no presentó lesiones.

Atención médica y actuación fiscal Una ambulancia del 107 trasladó a Sosa al Hospital departamental por dolencias en la pierna izquierda. El procedimiento quedó a cargo del ayudante fiscal Mario Quiroga, quien dispuso iniciar el protocolo correspondiente a un siniestro vial y remitir las actuaciones a la UFI de Delitos Especiales.

Investigación en curso Las circunstancias del choque continúan bajo investigación en la Comisaría 9na. La causa deberá precisar la mecánica del impacto y eventuales responsabilidades a partir de las actuaciones remitidas por la intervención policial y fiscal.