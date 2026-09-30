La mujer quedó internada con heridas y fracturas en las piernas. Vecinos intervinieron para frenar al animal, que habría escapado de una vivienda.

Una mujer de 82 años resultó gravemente herida este martes tras ser atacada por un perro de raza pitbull en el barrio Lomas Sur, de Villa Allende, Córdoba. Según la información conocida sobre el caso, el animal habría escapado de una vivienda y se abalanzó sobre la jubilada cuando estaba en la vía pública. La agresión le provocó heridas de consideración y fracturas en las piernas.

La víctima fue trasladada al Hospital de Unquillo, donde permanece internada y bajo atención médica. Su estado de salud fue informado como delicado. El caso quedó bajo investigación para establecer cómo ocurrió el episodio y determinar las responsabilidades correspondientes. Por el momento, la información disponible describe un hecho en estudio y no una resolución judicial o administrativa.

Intervención vecinal Durante el ataque, varios vecinos intentaron detener al animal y liberar a la mujer. Como no lograban hacerlo, algunos de ellos hirieron al perro con un arma blanca hasta conseguir que cesara la agresión. Ese dato forma parte de la reconstrucción inicial del episodio y deberá ser evaluado en la investigación para precisar la secuencia de los hechos.

Antecedente previo El perro ya había protagonizado un episodio similar en mayo de 2024, según información publicada por medios locales. En aquella oportunidad, habría atacado a una mujer de 60 años y también mordido a su propio dueño. A raíz de ese hecho, el animal quedó judicializado y después fue restituido a sus propietarios.

Ese antecedente vuelve a poner en discusión las medidas de prevención y control sobre animales con historial de agresiones. La investigación continuará para establecer las circunstancias del ataque y las responsabilidades que pudieran corresponder. El dato a seguir es la evolución clínica de la mujer internada y el avance de la causa sobre la tenencia y custodia del perro.