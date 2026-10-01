El fuego se registró en la madrugada de este jueves, con viento Sur, y avanzó sobre pastizales y una palmera. Una vivienda quedó a metros del foco.

El fuego casi consume una casa en el Médano de Oro.

Una camioneta Toyota Hilux blanca quedó registrada por cámaras de seguridad en la madrugada de este jueves, en inmediaciones de Calle 5 y América, en el Médano de Oro, donde se inició un incendio que alcanzó una palmera y pastizales. El episodio ocurrió mientras se registraban fuertes ráfagas de viento Sur, un factor que incrementó el riesgo de propagación hacia viviendas cercanas.

Según la persona damnificada, en diálogo con TELESOL, los ocupantes de ese vehículo habrían sido los autores del fuego. Esa versión no fue corroborada en el material disponible, aunque las imágenes compartidas muestran el paso de una camioneta blanca a las 3:33 de la madrugada, minutos antes de que comenzaran las llamas. El registro quedó incorporado como elemento central para reconstruir cómo se originó el foco ígneo.

Riesgo sobre una vivienda







La persona afectada afirmó que el incendio se produjo al lado de su casa y que estuvo a punto de alcanzar el inmueble. En ese contexto, sostuvo: “Si no me despierto se me quemaba la casa con toda la familia dentro”. También indicó que debió intervenir personal de Bomberos para sofocar el fuego, que se desarrolló en un área de pastizales expuesta al viento.

El avance de las llamas quedó contenido antes de que afectara la vivienda, según lo relatado por el damnificado. El fuego, de acuerdo con esa descripción, se extendió sobre una palmera y vegetación seca, en un escenario de riesgo agravado por las condiciones climáticas de la madrugada. La combinación entre viento y material combustible explica la velocidad con la que el foco pudo crecer en un sector residencial.

Investigación del origen

El caso quedó asociado a un posible accionar intencional o a una conducta imprudente, aunque el material difundido no permite establecer judicialmente ninguna de esas hipótesis. La secuencia filmada será el dato principal para determinar responsabilidades y precisar si existió intervención de terceros en el inicio del incendio. Por el momento, lo único confirmado por las imágenes y los testimonios es que el fuego comenzó en el entorno de la camioneta registrada.

La variable a seguir es si el registro de las cámaras y el testimonio de la persona damnificada derivan en una denuncia formal o en una intervención de las autoridades competentes. Mientras tanto, el hecho dejó expuesta la vulnerabilidad de viviendas ubicadas junto a terrenos con pastizales en jornadas de viento fuerte.