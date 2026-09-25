El registro muestra los instantes previos al ataque en Médano de Oro. La Justicia y la querella lo incorporaron al expediente mientras se esperan nuevas declaraciones.

Apareció un nuevo video en la investigación por el crimen de Uriel Ríos, el adolescente de 17 años que murió tras ser apuñalado durante una pelea ocurrida después de una fiesta por el Día del Estudiante en el Médano de Oro.

Las imágenes muestran los momentos previos al ataque y ya fueron incorporadas al análisis de la causa. Según el material difundido, el conflicto se habría iniciado por un proyectil arrojado contra el vehículo en el que se trasladaban las víctimas, antes de que se produjeran golpes y heridas con arma blanca.

La investigación está a cargo del fiscal Adolfo Díaz, de la UFI Delitos Especiales, y cuenta con la intervención de la jueza de Menores, Dra. Julia Camus, debido a que el único detenido hasta el momento es menor de edad. Fuentes judiciales indicaron a TELESOL DIARIO que hay varios elementos y documentos en análisis dentro del expediente.

Declaraciones pendientes

La querella sostiene que habría al menos otros dos implicados, que serían familiares del único imputado, y afirma que uno de ellos sería el autor del ataque que terminó con la muerte de Uriel. En paralelo, la familia de la víctima describió ante ese medio cómo se produjo el episodio y señaló que los hermanos fueron agredidos cuando intentaban retirarse del lugar.

Próximos pasos

El lunes 28 de septiembre, desde las 10, declararán Uziel y otros adolescentes que estuvieron presentes como testigos del hecho. Además, este viernes la querella presentó un pedido de inconstitucionalidad contra un artículo de la Ley Procesal Juvenil, con el objetivo de intervenir en el avance de la causa; la resolución quedará ahora en manos de la jueza Camus.

La familia Ríos también insiste en que hubo más personas involucradas en el ataque y apunta a un mayor de edad, familiar directo del adolescente que se entregó un día después del crimen. Ese planteo y la valoración del nuevo video integran el cuadro probatorio que seguirá bajo análisis judicial en los próximos días.