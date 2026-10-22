El operativo se desplegó sobre calle España, a unos 200 metros de calle Laja. Luego fue llevado al Hospital Giordano, donde constataron que no tenía lesiones.

Un hombre quedó atrapado mientras realizaba una perforación para extraer agua en Albardón y debió ser rescatado por policías, bomberos y voluntarios. El episodio ocurrió sobre calle España, en un sector ubicado a unos 200 metros de calle Laja, y obligó a montar un operativo para liberarlo.

Según informó el portal La Morenita Albardón, el trabajador es de apellido Soria y reside en el departamento. De acuerdo con esa publicación, se dedica a la construcción de pozos de agua y quedó imposibilitado de moverse cuando el terreno barroso lo dejó atrapado hasta las rodillas.

La emergencia activó la intervención de efectivos policiales, bomberos y voluntarios, que trabajaron en conjunto para sacarlo del pozo y ponerlo a resguardo. La maniobra permitió resolver una situación que, por las condiciones del terreno, no pudo ser revertida por sus propios medios. El procedimiento se concentró en asegurar la extracción sin agravar el cuadro del trabajador.

Luego del rescate, el hombre fue trasladado de manera preventiva al Hospital Giordano para una evaluación médica. Allí los profesionales constataron que no presentaba lesiones producto del incidente. La derivación permitió descartar consecuencias físicas inmediatas y cerrar el operativo sanitario.

El caso quedó circunscripto a un accidente laboral en una tarea de perforación, con intervención de personal de emergencia y control médico posterior. El dato relevante para seguir es que, según la información difundida, el trabajador fue dado de alta sin lesiones y no se informaron nuevas medidas oficiales sobre el hecho.