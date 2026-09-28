Un intento de hurto en Rawson terminó el último domingo a las 06:40 con un detenido, una joven con una quemadura en la pierna y un procedimiento policial en la esquina de Mendoza y Gobernador Castro. Según fuentes policiales citadas por Telesol Diario, el caso quedó bajo la órbita de la UFI Flagrancia con la carátula de tentativa de hurto simple.

De acuerdo con la reconstrucción oficial, Abigail Soldaño (23) estaba en una mesa de la vereda del drugstore El Ritual junto a su novio, Víctor Pelayes, y su amiga Denise Florenci. En ese contexto llegó Renzo Ernesto Frías (24), con domicilio en el barrio Teresa de Calcuta de Pocito, a bordo de una moto Zanella ZB 110cc blanca, siempre según la Policía. Sin apagar el motor, se habría abalanzado sobre la mesa y sustraído una cartera con dos celulares, maquillaje y un par de botas con plataforma.

Lesiones y reacción Tras el arrebato, Pelayes y Florenci intentaron bloquearle la salida. En ese intento de fuga, Frías aceleró la moto e impactó contra la amiga de la damnificada, a quien le provocó una quemadura en la pantorrilla derecha por el contacto con el caño de escape caliente. Esa lesión derivó en una reacción inmediata de los presentes, que lo hicieron caer del rodado y lo redujeron a golpes en la calzada, con heridas visibles en el rostro, hinchazón en las cejas y raspones, de acuerdo con la versión policial.

Intervención policial y médica Tras varios llamados al 911, un patrullero del Comando Radioeléctrico Sur llegó al lugar y encontró al sospechoso retenido por vecinos. Los uniformados concretaron la aprehensión y secuestraron la moto, el casco y la cartera sustraída, que luego fue restituida a su dueña. Una ambulancia del 107 asistió a la joven lesionada, aunque ella decidió no ser trasladada. Frías fue derivado al Centro de Salud René Favaloro y después al Hospital Rawson, donde el doctor David Páez le practicó placas radiográficas, le administró analgésicos y curó sus heridas antes de darle el alta.

Situación judicial Por directivas del fiscal Marcelo Bustos, de la UFI Flagrancia, el aprehendido fue alojado en los calabozos de la Comisaría 6ta e ingresó formalmente al Legajo N° 99/26. La investigación quedó encuadrada, por ahora, como tentativa de hurto simple, mientras se completan las actuaciones de rigor y se define la continuidad procesal del caso.