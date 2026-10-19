Un agente de la Comisaría 26ª le practicó primeros auxilios al menor, que llegó sin poder respirar. Un médico lo examinó en la dependencia y no requirió traslado.

Un policía de la Comisaría 26ª intervino en Chimbas para asistir a un bebé de dos meses que llegó sin poder respirar. El episodio ocurrió cuando una pareja del barrio San Francisco se presentó en la dependencia con el menor en brazos.

Según relató el agente Nahuel Andrada, numerario de esa comisaría, los padres arribaron con el bebé morado y con una marcada dificultad para respirar. Ante esa situación, el efectivo le practicó primeros auxilios hasta que el niño vomitó y volvió a respirar.

Luego se hizo presente el médico Matías Nivella, quien examinó al bebé en el lugar. El profesional diagnosticó un broncoespasmo, es decir, una contracción brusca de los bronquios que dificulta la respiración.

De acuerdo con lo informado, no fue necesario trasladar al menor a un centro de salud. El caso quedó resuelto en la propia dependencia policial tras la atención inicial y la evaluación médica posterior.