Francisco Santiago Riveros, de 34 años, fue embestido en el cruce de las rutas 20 y 141. Sufrió fracturas y fue derivado al Hospital Rawson.

Créditos: Info Caucete.

Un hombre de 34 años quedó internado tras ser atropellado por una camioneta en Caucete. El siniestro ocurrió cerca de las 5:31 de este miércoles, en la intersección de las rutas 20 y 141, antes de llegar al control forestal.

La víctima fue identificada como Francisco Santiago Riveros, con domicilio en la zona de Pie de Palo, según informaron fuentes judiciales. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, una Ford F-100 blanca circulaba de norte a sur al mando de Javier Salinas, de 52 años.

Siempre según el relato del automovilista, habría advertido la presencia de Riveros, quien caminaba por el medio de la calzada. En esa situación, el conductor no habría logrado realizar una maniobra para evitar el impacto y terminó embistiéndolo. El hecho dejó al peatón con lesiones que requirieron asistencia médica inmediata.

Atención médica

En un primer momento, una ambulancia trasladó al herido al hospital departamental. Sin embargo, debido a la gravedad del cuadro, los profesionales dispusieron su derivación al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde ingresó alrededor de las 6:30. El parte médico confirmó un traumatismo encéfalo craneano (TEC), fracturas en el miembro superior derecho y en el miembro inferior derecho, además de múltiples traumatismos.

Tras recibir atención médica, Riveros quedó en observación. Por el momento, deberán establecerse las circunstancias en las que se produjo el atropello en ese tramo de las rutas nacionales. Ese punto resulta central para determinar la mecánica del siniestro y eventuales responsabilidades.