El menor fue trasladado al Hospital Rawson con una herida en la pelvis. La UFI Genérica investiga si el ataque estuvo vinculado a una vieja disputa familiar.

Un niño de 8 años fue baleado durante la madrugada de este lunes en el barrio El Molle, en Rawson, y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson. El caso quedó bajo investigación policial y judicial para establecer cómo ocurrió el ataque y quiénes participaron. Por el momento, una de las hipótesis de trabajo es que el episodio esté relacionado con un conflicto de larga data entre dos familias de la zona.

Según fuentes policiales de alta jerarquía, un sujeto habría llegado hasta una vivienda y efectuado varios disparos. En esas circunstancias, uno de los proyectiles habría impactado en el menor. Sin embargo, todavía no están claras las circunstancias en las que se produjo la agresión ni se informaron detalles oficiales sobre la identidad del presunto autor. La reconstrucción de la secuencia depende ahora de los testimonios y de las pruebas que se incorporen al expediente.

El chico fue asistido y trasladado en una ambulancia del servicio de emergencias 107. De acuerdo con el informe policial, ingresó al Hospital Rawson a las 5.03, con una herida de arma de fuego en la zona de la pelvis, y quedó bajo observación médica. Ese dato resulta central para la causa porque fija la hora de ingreso y confirma la lesión informada por los equipos de emergencia y seguridad.

Versión inicial y contraste En un primer momento, la abuela del niño manifestó ante las autoridades que el menor habría resultado herido mientras observaba una gresca en la vía pública. Esa versión deberá ser contrastada con los testimonios y las pruebas que se incorporen a la investigación. En paralelo, los investigadores analizan la posibilidad de que el episodio esté relacionado con una vieja rivalidad entre dos familias del barrio El Molle.

Intervención judicial La causa quedó en manos de la UFI Genérica, que trabaja para establecer cómo ocurrió el hecho, identificar a los responsables y determinar si existió una disputa previa entre los involucrados. Por ahora, no trascendieron datos oficiales sobre el móvil del ataque. El avance de la pesquisa dependerá de la recolección de testimonios, pericias y eventuales registros que permitan precisar si se trató de un episodio aislado o de una agresión vinculada a un conflicto anterior.