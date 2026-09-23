Un niño de 4 años sufrió una caída de la cama, quedó inconsciente y convulsionó en la madrugada de este miércoles en Chimbas, según informaron fuentes policiales a Telesol Diario. El episodio requirió la intervención de personal de la Unidad Operativa Centenario y la Unidad Operativa Mariano Moreno, que patrullaban la zona cuando fueron comisionados por el 911. El caso puso en evidencia la respuesta de emergencia en un hecho de salud que demandó asistencia inmediata.

El hecho ocurrió alrededor de las 4 en el callejón 2 de Abril, desde donde los efectivos fueron enviados a la manzana C del barrio Necochea. Al llegar, encontraron a una mujer de apellido Flores pidiendo ayuda mientras sostenía a su hijo en brazos. La madre relató que el menor se había caído de la cama y había golpeado su cabeza contra el piso.

Asistencia inmediata

De acuerdo con el parte policial, después del golpe el niño comenzó a convulsionar y quedó inconsciente. La mujer también informó que el menor tiene retraso madurativo, dato que fue comunicado por la Policía. Frente a esa situación, una de las agentes descendió de la motocicleta, tomó al niño y lo recostó de costado para iniciar primeros auxilios. Esa maniobra se realizó mientras se aguardaba la llegada de personal sanitario.

La intervención permitió que, poco después, el pequeño reaccionara y comenzara a llorar, siempre según la reconstrucción policial. Minutos más tarde arribó personal médico del 107, que continuó con la asistencia y trasladó al niño al servicio de emergencias del Hospital Dr. Guillermo Rawson. El episodio quedó circunscripto a una emergencia asistencial y no se informaron, hasta el momento, otros detalles sobre la evolución clínica del menor.

Respuesta de emergencia

La secuencia mostró la coordinación entre el patrullaje preventivo, la central de emergencias y el sistema sanitario provincial. En casos de este tipo, la intervención inicial resulta determinante hasta la llegada de una ambulancia y del equipo médico especializado. El traslado al Hospital Rawson dejó abierta la instancia de evaluación y seguimiento clínico posterior.