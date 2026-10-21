El menor recibió un disparo en la pelvis durante una pelea en el barrio El Molle. La Policía allanó la casa del presunto autor y secuestró armas, municiones y documentación.

Un nene de 8 años resultó herido de bala durante una pelea barrial en Rawson y la causa derivó en un allanamiento con secuestro de cinco armas, municiones de distintos calibres y documentación vinculada con la tenencia de armamento. El hecho ocurrió en el barrio El Molle, donde varias personas protagonizaron un enfrentamiento con piedras y elementos contundentes. La investigación quedó en manos de la UFI Genérica, que intenta establecer cómo se produjo el disparo y quiénes participaron del episodio.





Según la pesquisa, en medio de la gresca un hombre de entre 40 y 45 años habría sacado un arma de fuego corta de entre sus prendas y efectuado disparos hacia el grupo con el que se enfrentaba. Uno de los proyectiles alcanzó al niño, que se encontraba en las inmediaciones, y le provocó una herida en la pelvis. La denuncia fue radicada por la abuela del menor, de 48 años y domiciliada en el mismo barrio, en representación de su nieto.





El chico fue asistido en la Sala de Urgencias del Hospital Rawson y, de acuerdo con la información difundida, se encuentra en buen estado de salud. Ese dato resulta central para la evolución inmediata del caso, aunque no modifica la gravedad del episodio investigado ni la necesidad de determinar responsabilidades penales por el disparo. La causa sigue abierta mientras se reconstruyen las circunstancias del enfrentamiento.

Allanamiento y secuestro

A partir de las tareas investigativas, personal de la Brigada de la UFI Genérica identificó al presunto autor de los disparos como Alvarado Cruz. Con esa información, se realizó un allanamiento en el inmueble vinculado al sospechoso, donde los efectivos secuestraron cinco armas y municiones de diferentes calibres. También se incautó documentación relacionada con la tenencia de armamento.





Entre lo secuestrado figuran un revólver Taurus Modelo 627 calibre .357 Magnum, una carabina semiautomática TOZ Modelo TOZ-99 calibre .22 largo rifle, una carabina de repetición Loewe Modelo Argentino 1891 calibre 7,65 x 54 mm Mauser y una escopeta Maverick Modelo 88 calibre 12, junto con un cañón tubular del mismo calibre. También se encontró una carabina de aire comprimido SAG modelo QB20 calibre 5,5 mm, una cédula de tenencia a nombre del buscado y cartuchos de distintos calibres.

Todo el material quedó depositado en la Comisaría 6ta para las actuaciones legales correspondientes. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del enfrentamiento y definir las responsabilidades por la lesión sufrida por el niño. En paralelo, el secuestro de armamento y municiones abre una línea de análisis sobre la tenencia y eventual uso de esas armas en el hecho ocurrido en Rawson.