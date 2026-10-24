El siniestro ocurrió este viernes por la tarde en Cecilio Ávila y Triunvirato. El conductor de la moto fue trasladado en código rojo y la causa quedó en la UFI de Delitos Especiales.

Un motociclista quedó inconsciente tras un choque ocurrido este viernes 23 de octubre en Rawson, en la intersección de Cecilio Ávila y Triunvirato. El conductor de la moto fue asistido por emergencias médicas y trasladado en código rojo.

Según informó la UFI de Delitos Especiales, el hecho se registró alrededor de las 19:25 y tuvo como protagonistas a un automóvil Fiat Palio y una motocicleta Keller de 110 centímetros cúbicos. El auto era conducido por Sergio Campaña, quien circulaba por Cecilio Ávila de este a oeste, mientras que Gustavo Enrique Domínguez se desplazaba en la moto por Triunvirato de norte a sur.

Por causas que todavía son materia de investigación, ambos vehículos impactaron al llegar al cruce. Como consecuencia, el motociclista sufrió lesiones de gravedad y quedó inconsciente, por lo que se requirió una ambulancia para su derivación urgente. El informe oficial no precisó el centro de salud al que fue trasladado ni brindó detalles sobre su evolución posterior.

Pericias iniciales Efectivos de la Comisaría 24ª de Rawson y personal de Policía Científica trabajaron en el lugar para relevar la mecánica del siniestro. En la inspección ocular constataron que ambas calles estaban asfaltadas y en buenas condiciones, que había luz natural y que la intersección no contaba con señalización vial. También se practicó el control de alcoholemia al conductor del Fiat Palio, que arrojó resultado negativo, con 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre.

Elementos para la causa La investigación incorporó además la existencia de cámaras de seguridad en una vivienda cercana al lugar del accidente. Los efectivos localizaron uno de esos dispositivos y extrajeron las grabaciones para sumarlas al expediente. La causa quedó a cargo del fiscal Adolfo Díaz y la ayudante fiscal Romina Mascarell, de la UFI de Delitos Especiales, quienes deberán establecer la mecánica del hecho y las eventuales responsabilidades.

Hasta el momento, el dato más relevante para el seguimiento del caso es la evolución clínica de Gustavo Enrique Domínguez y el análisis de las imágenes secuestradas, que pueden resultar decisivos para reconstruir cómo se produjo la colisión.