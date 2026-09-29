El hecho ocurrió a la altura del puente sobre el río San Juan, en Caucete. La víctima falleció en el lugar y las circunstancias siguen bajo investigación.

Un motociclista murió en Caucete tras ser embestido por un camión sobre la Ruta Nacional 20, a la altura del puente sobre el río San Juan. El hecho ocurrió en un tramo de alto tránsito y dejó abierta una investigación para establecer la mecánica del siniestro.

Según informó un periodista del departamento, las causas todavía son materia de investigación. De acuerdo con esa versión, el motociclista habría dejado su moto al costado de la ruta y luego se habría arrojado hacia la calzada cuando el camión pasaba por ese sector. Esa secuencia no fue confirmada oficialmente en el material disponible y forma parte de las primeras referencias sobre el episodio.

Como consecuencia del impacto, el hombre murió en el lugar. El dato central del caso es que la muerte se produjo de manera inmediata en la escena del siniestro, sin que el material aportado mencione traslado a un centro de salud. Por el momento, no se difundieron precisiones oficiales sobre la identidad de la víctima.

Actuación policial Personal policial y de emergencias trabajó en la zona tras el hecho. Las actuaciones correspondientes apuntan a reconstruir qué ocurrió antes del impacto y si existieron factores previos que expliquen la presencia del motociclista sobre la calzada. En este tipo de casos, la determinación de responsabilidades depende de las pericias y de la información que surja en sede judicial o administrativa.

Datos pendientes Hasta ahora, el material disponible no aporta mayores precisiones oficiales sobre las circunstancias del siniestro ni sobre la identidad de la víctima. El punto a seguir es la evolución de las actuaciones para conocer si se confirman o se descartan las primeras versiones difundidas desde Caucete.