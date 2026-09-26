El hecho ocurrió este viernes por la mañana en el centro sanjuanino, cuando un delincuente sustrajo una bolsa con dinero a un comerciante que iba a depositarlo. Parte del efectivo cayó en la vereda durante el forcejeo.

Un comerciante fue asaltado este viernes por la mañana en la puerta de un banco del centro sanjuanino, donde un delincuente le sustrajo una bolsa con casi $13.000.000. El hecho se produjo cuando la víctima estaba por ingresar a la entidad bancaria y derivó en un forcejeo que terminó con parte del dinero desparramado en la vereda, según confirmaron fuentes policiales.

El monto y la víctima

Fuentes policiales confirmaron que el monto sustraído fue de $12.700.000. El damnificado fue identificado como Botella, un hombre de 67 años con domicilio en Villa Krause, quien según fuentes judiciales llegó hasta la sucursal bancaria situada sobre avenida Libertador, entre Rioja y Jujuy, con $18.304.000 que tenía previsto depositar.

Cómo ocurrió el robo

El hecho se produjo alrededor de las 9.30, cuando el comerciante estaba por ingresar a la entidad. Un sujeto que caminaba detrás de él se acercó y le quitó la bolsa que llevaba en sus manos, ante lo cual la víctima reaccionó y enfrentó al ladrón. En medio del forcejeo, la bolsa se rompió y una parte de los fajos de billetes cayó al piso.

La fuga

El delincuente logró escapar con $12.700.000, mientras que el resto del dinero quedó en el lugar. Según las versiones, el autor corrió y se subió a la moto de un cómplice, con quien escapó por calle Libertador hacia el este. Por el hecho tomó intervención personal de la Comisaría 3ª y de la UFI Delitos contra la Propiedad, que inició las actuaciones para identificar al autor.