Un comerciante fue asaltado este viernes por la mañana en la puerta de un banco del centro sanjuanino, donde un delincuente le sustrajo una bolsa con casi $13.000.000. El hecho se produjo cuando la víctima estaba por ingresar a la entidad bancaria y derivó en un forcejeo que terminó con parte del dinero desparramado en la vereda, según confirmaron fuentes policiales.
El monto y la víctima
Fuentes policiales confirmaron que el monto sustraído fue de $12.700.000. El damnificado fue identificado como Botella, un hombre de 67 años con domicilio en Villa Krause, quien según fuentes judiciales llegó hasta la sucursal bancaria situada sobre avenida Libertador, entre Rioja y Jujuy, con $18.304.000 que tenía previsto depositar.
Cómo ocurrió el robo
El hecho se produjo alrededor de las 9.30, cuando el comerciante estaba por ingresar a la entidad. Un sujeto que caminaba detrás de él se acercó y le quitó la bolsa que llevaba en sus manos, ante lo cual la víctima reaccionó y enfrentó al ladrón. En medio del forcejeo, la bolsa se rompió y una parte de los fajos de billetes cayó al piso.
La fuga
El delincuente logró escapar con $12.700.000, mientras que el resto del dinero quedó en el lugar. Según las versiones, el autor corrió y se subió a la moto de un cómplice, con quien escapó por calle Libertador hacia el este. Por el hecho tomó intervención personal de la Comisaría 3ª y de la UFI Delitos contra la Propiedad, que inició las actuaciones para identificar al autor.