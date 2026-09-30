La Policía investiga una pelea familiar ocurrida el lunes por la noche en barrio Las Moritas. La víctima, Franco Ismael Salinas, fue derivada al Hospital Guillermo Rawson con heridas de arma blanca.

Un joven de Caucete quedó hospitalizado tras haber sido atacado con un cuchillo en una pelea familiar ocurrida el lunes por la noche en el barrio Las Moritas. La intervención policial se activó de oficio a partir del aviso de la guardia del Hospital Guillermo Rawson, donde ingresó la víctima con lesiones de arma blanca.

Atención médica Fuentes policiales indicaron que el herido es Franco Ismael Salinas, de 24 años, quien presentaba neumotórax y múltiples heridas en la espalda. Según esos mismos datos, primero fue asistido en el Hospital Dr. César Aguilar y luego derivado al Hospital Guillermo Rawson por la gravedad del cuadro. En la información oficial no se precisó si continuaba internado al cierre de esta nota.

Versión inicial De acuerdo con lo manifestado por la propia víctima al ser asistida, el ataque habría sido cometido por un hombre que identificó como su cuñado. Esa referencia quedó incorporada como parte de la primera versión de los hechos y deberá ser verificada por la investigación. La Policía señaló que el agresor habría utilizado un cuchillo para provocar heridas en la zona posterior del tórax.

Investigación en curso Efectivos de la Comisaría 37ª tomaron intervención de oficio y comenzaron a reunir elementos sobre las circunstancias en que se produjo la pelea. Hasta el momento no se informó si el presunto agresor fue detenido, por lo que ese dato permanece pendiente. Tampoco trascendió una comunicación oficial sobre medidas judiciales o sanitarias posteriores.

Próximos pasos La causa quedó a cargo de la dependencia policial interviniente, mientras se espera la evolución clínica de Salinas y la eventual confirmación sobre la situación procesal del hombre señalado en la denuncia inicial. El punto central a seguir es si la investigación permitirá establecer con precisión el origen del episodio y la responsabilidad penal de los involucrados.