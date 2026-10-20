Bomberos intervinieron en una vivienda precaria sobre calle Mendoza. También se registró otro foco en un baldío cercano al barrio Valle Grande.

Un incendio afectó por completo tres recintos y una galería de una casona abandonada en Pocito, según informó el Destacamento N° 1 de Rawson. El inmueble estaba construido con materiales precarios y, hasta el momento, no se conocían datos de sus propietarios. La intervención de Bomberos se concentró en evitar la propagación del fuego a sectores linderos.

El siniestro ocurrió en una propiedad ubicada sobre calle Mendoza, unos 50 metros al norte de calle 10. De acuerdo con la información oficial, la estructura estaba levantada con material crudo, palos rollizos y cañas, lo que facilitó la rápida expansión de las llamas. Esa combinación de materiales explica la magnitud de los daños relevados en el lugar.

Intervención de Bomberos Una dotación se trasladó hasta el sitio para combatir el incendio y controlar la situación. Los daños alcanzaron la totalidad de los tres recintos y la galería de la vivienda, sin que se informaran víctimas ni otras consecuencias personales. Tampoco se comunicaron datos sobre el estado jurídico o patrimonial del inmueble.

Otro foco en un baldío En paralelo, los efectivos trabajaron en otro incendio registrado en un terreno baldío de grandes dimensiones, al costado norte del barrio Valle Grande. Allí las llamas afectaron un cañaveral y residuos domiciliarios sobre una superficie aproximada de 150 metros cuadrados. Ese segundo episodio amplió la intervención de las dotaciones en la zona y sumó un frente adicional de riesgo para el entorno.

No se informaron las causas de ninguno de los dos focos de incendio. Por ese motivo, no quedaron precisadas las circunstancias de origen ni si hubo intervención de terceros. La información disponible se limita a la localización de los hechos, el tipo de daños y la actuación de Bomberos.