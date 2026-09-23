Cristian Amaya fue atacado con un cuchillo en Rawson y recibió atención médica por una herida superficial. La policía investiga el hecho y busca al agresor.

Un hombre identificado como Cristian Amaya, de 42 años, resultó herido con un cuchillo durante un intento de asalto en Rawson. El episodio ocurrió cuando caminaba por calle España y fue atendido en el Centro de Salud Dr. René Favaloro por un corte en el cuero cabelludo.

De acuerdo con fuentes policiales, la lesión no fue de gravedad y se trató de un corte superficial. La información preliminar indica que la herida afectó solo el cuero cabelludo, sin otras consecuencias de consideración. El caso quedó en el plano de una denuncia por un ataque con arma blanca en el marco de un robo en grado de tentativa.

Según las primeras versiones, Amaya fue sorprendido por un desconocido con intención de robarle mientras transitaba por la zona. En ese momento, habría intentado resistirse al asalto y el agresor lo hirió en la cabeza antes de escapar. El atacante se habría dado a la fuga hacia una vivienda cercana al Complejo La Superiora.

Más tarde, el hombre se presentó junto a su pareja en la Subcomisaría Villa Hipódromo para pedir asistencia. Desde esa dependencia lo trasladaron al centro de salud de Rawson, donde recibió la atención médica correspondiente. Por el momento no se informó la identificación del sospechoso ni si hubo detenidos.