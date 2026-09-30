Tiene 35 años y sufrió hipotermia y lesiones en las manos. La Policía y el servicio 107 lo asistieron en la zona de La Cañada.

Un hombre de 35 años cayó este miércoles a un canal en Angaco y fue arrastrado por la corriente durante entre 1 y 1,5 kilómetros hasta que un efectivo policial logró rescatarlo con vida.

El episodio ocurrió en inmediaciones de La Cañada, donde funciona una unidad operativa de la Policía de San Juan. Según fuentes policiales, el hombre estaba dentro del canal cuando comenzó a pedir auxilio a los gritos mientras avanzaba con la corriente.

Al escuchar los pedidos de ayuda, el efectivo que se encontraba en el puesto salió de inmediato y corrió por la orilla para ubicarlo. La tarea de rescate se vio dificultada por la intensidad del agua, que lo llevó desde el punto donde fue visto inicialmente hasta una zona cercana a Divisoria y Yapeyú.

Una vez fuera del agua, los policías constataron que presentaba signos compatibles con hipotermia y lesiones en las manos, que habrían sido provocadas por los intentos de sujetarse de las orillas durante el recorrido. Luego se solicitó una ambulancia del servicio de emergencias 107 para asistirlo y estabilizarlo.

En principio, el hombre permanecía bajo atención médica y se evaluaba su posible traslado al Hospital Rawson o al Hospital de Albardón, según la gravedad de las lesiones y su estado general. Por el momento, no estaban determinadas las circunstancias exactas en las que terminó dentro del canal ni si se trató de una caída accidental.