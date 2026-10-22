Bomberos intervino tras un siniestro vial en San Juan. También asistió a otro vehículo con principio de incendio en Ignacio de la Roza y Jujuy.

Un automóvil terminó sobre la vereda en la intersección de avenida Libertador y Ameghino, en San Juan, y obligó a la intervención de personal de Bomberos. Según la información preliminar, el conductor tiene 25 años y habría perdido el control del rodado. En principio, no habría intervenido otro vehículo en el episodio.

El hecho ocurrió en una zona de tránsito intenso, con comercios y locales nocturnos en las inmediaciones, lo que explica la rápida respuesta de los equipos de emergencia. Los bomberos trabajaron en el lugar para asegurar el vehículo y desconectar la batería como medida preventiva. Esa tarea buscó reducir riesgos de incendio o de una nueva activación del sistema eléctrico del auto.

Hasta el momento, los primeros reportes no informaron consecuencias de mayor gravedad. Sin embargo, resta confirmar oficialmente si hubo personas heridas y cuál fue el alcance de las lesiones. Esa definición es relevante para establecer si el caso queda en un siniestro sin víctimas o si requiere una ampliación de la asistencia médica y de los informes de tránsito.

Segundo operativo Mientras concluía la primera intervención, Bomberos fue convocado a Ignacio de la Roza y Jujuy por otro vehículo con principio de incendio en la parte delantera. En ese punto, los efectivos actuaron para controlar la situación y evitar que las llamas se propagaran. Ambos episodios movilizaron a los equipos de emergencia y alteraron momentáneamente la circulación en los sectores afectados.

La secuencia dejó dos intervenciones en un lapso breve en arterias de alto tránsito de la capital sanjuanina. Por el momento, no se difundieron datos oficiales adicionales sobre daños materiales ni sobre la identidad del conductor involucrado en el primer hecho. La evolución de los reportes de emergencia será la variable a seguir para precisar si hubo lesionados y el alcance final de ambos operativos.