El hombre había sido aprehendido de madrugada y sufrió una descompensación mientras estaba alojado en la dependencia. La fiscalía busca establecer la causa del fallecimiento.

Un hombre que había sido aprehendido en flagrancia durante la madrugada murió este sábado mientras permanecía detenido en la Comisaría 2ª. La UFI Delitos Especiales intervino en el lugar para establecer en qué circunstancias se produjo el fallecimiento y si hubo factores médicos o de otra naturaleza.

Según indicaron fuentes calificadas, el hombre había sido aprehendido alrededor de las 5:30 por civiles que intervinieron luego de que un menor sufriera el robo de su celular. Tras esa aprehensión, fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a la espera de las actuaciones correspondientes.

Mientras estaba detenido, el hombre —que habría estado bajo los efectos del consumo de alguna sustancia, de acuerdo con la misma versión— sufrió una descompensación. Ante esa situación, se solicitó la presencia de una ambulancia y, luego de recibir asistencia, logró recuperarse. Ese antecedente quedó incorporado a la secuencia de hechos que ahora analiza la fiscalía.

Intervención médica y muerte.

Alrededor de las 8:30, cuando se presentó el médico legista para realizar la revisión correspondiente, el hombre volvió a descompensarse. Se pidió nuevamente asistencia médica y, cuando llegó la ambulancia, ya había fallecido. A partir de ese momento, personal de la UFI Delitos Especiales se presentó en la Comisaría 2ª para realizar las actuaciones y reconstruir qué ocurrió durante las horas en que permaneció detenido.

Hipótesis en análisis.

Por el momento, una de las hipótesis que se maneja es que el fallecimiento podría haberse producido por causas naturales, aunque esa posibilidad no fue confirmada oficialmente. La investigación deberá determinar la causa de muerte y precisar las circunstancias del deceso, con el análisis de las actuaciones médicas y policiales que correspondan.

Hasta el momento, no fue confirmada oficialmente la identidad del hombre fallecido. La definición de las pericias y el resultado de la investigación serán los elementos que permitan establecer si existieron otras variables relevantes en la secuencia que terminó con la muerte dentro de la dependencia policial.