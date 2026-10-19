Imagen ilustrativa.

Un siniestro vial en Caucete derivó en un procedimiento policial que, según la información trascendida, habría incluido insultos, amenazas y un intento de presión sobre los efectivos. El conductor fue identificado como Carlos Escudero, de 49 años, hermano del diputado provincial Emilio Escudero. El caso quedó bajo análisis por presuntas infracciones vinculadas con la conducción bajo los efectos del alcohol, amenazas y disturbios.

El episodio comenzó cuando el hombre perdió el control de un Ford Fiesta negro, circuló en sentido contrario y terminó dentro de una cuneta. El vehículo quedó frente a una panadería, en la zona de avenida de los Ríos y Salvador María del Carril. Ese punto de la ciudad fue el lugar donde intervinieron los uniformados para ordenar la situación y verificar las condiciones de conducción.

Control de alcoholemia Durante la intervención, los efectivos intentaron someter al conductor a un control de alcoholemia, es decir, una prueba destinada a establecer la presencia de alcohol en sangre a partir del aliento. De acuerdo con la información difundida, el estado en el que se encontraba le habría impedido utilizar correctamente la pipeta del dispositivo. Además, se habría negado a que le extrajeran sangre, una medida que permite una determinación más precisa del eventual consumo de alcohol.

La reacción La situación habría escalado cuando Carlos Escudero reaccionó de manera agresiva frente al accionar policial. En ese marco, habría aludido a su parentesco con el legislador y lanzado una advertencia dirigida a los uniformados: “Los voy a hacer echar”. Esa expresión, atribuida al conductor, quedó incorporada como parte de la secuencia que ahora deberá ser evaluada por la autoridad competente.

La intervención fue remitida al Juzgado de Paz de Caucete, que deberá revisar lo ocurrido y definir los pasos a seguir. Por el momento, el expediente queda sujeto a la evaluación de las posibles infracciones y a la verificación de los hechos que motivaron el procedimiento. La resolución judicial será la variable a seguir para determinar si corresponde alguna sanción o medida adicional.