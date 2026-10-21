El accidente ocurrió en la mañana del martes en calle Laprida, en San Juan. El hombre fue derivado al Hospital Rawson con traumatismo de cráneo severo y pronóstico reservado.

Un ciclista de Albardón, de apellido Tejada, permanece en estado crítico tras un accidente de tránsito ocurrido en la mañana del martes sobre calle Laprida, en la provincia de San Juan. El hecho se produjo alrededor de las 11, cuando el hombre circulaba por una calle angosta y chocó contra la puerta de un auto estacionado que se abrió de manera imprevista.

Según los datos recabados por las autoridades, la maniobra del conductor del vehículo sorprendió al ciclista, que no logró esquivar el obstáculo. A raíz del impacto, perdió el equilibrio y cayó violentamente sobre el asfalto, golpeándose la cabeza contra el pavimento. El episodio derivó en una intervención médica de urgencia por la gravedad de las lesiones.

La caída le provocó un traumatismo encéfalo craneano (TEC), es decir, una lesión en la cabeza compatible con daño cerebral, de carácter severo, y pérdida de conocimiento. Ante ese cuadro, se solicitó asistencia médica y una ambulancia llegó al lugar para brindar las primeras atenciones. Luego de ser estabilizado, Tejada fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, en la ciudad de San Juan.

De acuerdo con la información difundida por Albardón Noticias, el paciente ingresó al Servicio de Urgencias con pronóstico reservado y asistencia respiratoria. Posteriormente, quedó internado en el área de cuidados intensivos, bajo monitoreo permanente. Ese dato refleja la magnitud del cuadro y condiciona la evolución clínica en las próximas horas.

Peritajes en curso Tras el siniestro, intervino personal policial de la jurisdicción junto con efectivos de Criminalística, que realizaron las pericias correspondientes para reconstruir la mecánica del hecho. La investigación busca establecer las circunstancias en las que se produjo el choque y determinar las eventuales responsabilidades del conductor del automóvil. Mientras tanto, el ciclista continúa internado en estado delicado y su evolución médica será determinante para seguir el caso.