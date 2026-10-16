El hecho ocurrió en La Bebida, donde un conductor de la Red Tulum fue agredido al intentar recuperar su teléfono. Un policía sufrió una herida superficial durante la detención.

Un chofer de 42 años de la empresa La Positiva, que presta servicio en la Línea TEO 1 de la Red Tulum, fue atacado con un cuchillo y un machete en La Bebida, departamento Rivadavia, tras reclamar la devolución del teléfono celular que le habían sustraído. El episodio ocurrió en la noche del jueves, en inmediaciones de calles Atencio y Morón, y derivó en la intervención de personal policial y del fuero de Flagrancia. Según la información policial citada por Telesol Diario, el agresor se refugió en una vivienda del Lote Hogar 3 antes de salir armado.

De acuerdo con esa reconstrucción, el conductor del interno 67 persiguió al hombre que le había arrebatado el teléfono en un descuido e intentó recuperarlo por sus propios medios. La confrontación escaló cuando el sospechoso ingresó a su domicilio, ubicado en Manzana E, Casa 8, y salió con un cuchillo tipo Tramontina y un machete. El chofer retrocedió hasta quedar bajo un domo de videovigilancia del 911 y luego subió al colectivo para resguardarse mientras esperaba ayuda.

Intervención policial La señal emitida por las cámaras activó el desplazamiento del Comando Radioeléctrico Oeste. Al llegar, los efectivos observaron al agresor ingresando nuevamente a la vivienda, por lo que solicitaron autorización al propietario para entrar al inmueble. Durante la aprehensión, el hombre opuso resistencia con el arma blanca en la mano y le provocó un puntazo en la pierna izquierda al cabo primero Gustavo Castro, según la versión policial. La lesión fue descripta como superficial.

El detenido fue identificado como Darío Valdez Flores, de 47 años, y quedó reducido por las patrullas en el lugar. Luego fue trasladado a los calabozos de la Comisaría 34ta por disposición del fuero de Flagrancia, con la presencia del ayudante fiscal Juan Mattar. La causa quedó registrada bajo el Legajo N° 29/26 e imputada formalmente por tentativa de robo, a la espera de las actuaciones derivadas por la agresión con arma blanca al personal policial.

Situación procesal En este tipo de expedientes, la calificación puede ampliarse a partir de las constancias que se incorporen en las primeras horas de investigación y de la evaluación fiscal sobre el uso del arma y la resistencia a la detención. Por el momento, el dato confirmado es que el caso quedó bajo intervención del fuero de Flagrancia y que el imputado permanece alojado en sede policial. La evolución del legajo y la eventual formulación de cargos adicionales dependerán de las medidas que se adopten en las próximas horas.