El trabajador habría sufrido una descompensación en Caucete . La identidad completa no fue confirmada y se esperan precisiones oficiales.

Gentileza: El Bastón.

Un trabajador que se desempeñaba como chofer de un camión de recolección de residuos municipales murió en el barrio Rincón del Este, en Caucete, en un episodio cuyas circunstancias todavía no fueron esclarecidas.

Según las primeras informaciones difundidas por el diario El Bastón, el hombre habría sufrido una descompensación, aparentemente de origen cardíaco. Esa versión no fue confirmada oficialmente y, por el momento, no se informaron datos que permitan establecer con precisión cómo se produjo el fallecimiento.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y equipos de salud, mientras se aguardaba información que permitiera determinar el alcance del hecho. La intervención de esos organismos apunta a relevar las condiciones en que ocurrió el episodio y a ordenar las actuaciones iniciales.

En cuanto a la identidad de la víctima, las primeras versiones indicaron que sería de apellido Fernández. Sin embargo, su nombre completo y sus datos personales no fueron confirmados de manera oficial al cierre de esta información.

La información permanecía en estado preliminar y se esperaba que en las próximas horas las autoridades brindaran precisiones sobre el hecho y sobre las circunstancias en las que murió el trabajador.