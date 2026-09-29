El siniestro ocurrió en Caucete, antes de llegar a Caputo. No hubo personas heridas y trabajaron equipos de emergencia para contener el derrame.

Un camión que transportaba pulpa volcó el lunes por la noche sobre la Ruta Nacional 141, en Caucete, antes de llegar a la zona de Caputo. Según la información preliminar, el vehículo se salió de la calzada y, al intentar retomar el camino, el conductor perdió el control. El siniestro dejó derrame de combustible y parte de la carga esparcida en la zona.

La secuencia del hecho fue informada de manera preliminar y no incluyó precisiones sobre las causas mecánicas o viales que pudieron intervenir en la pérdida de control. En este tipo de episodios, la salida de la calzada y el posterior vuelco obligan a verificar el estado de la ruta, la maniobra del conductor y las condiciones del transporte de carga. Esos elementos resultan relevantes para determinar si hubo fallas humanas, técnicas o de infraestructura.

Intervención en la zona Ante la situación, personal de emergencia y de las áreas correspondientes trabajó en el lugar para controlar el derrame y asegurar el sector. El combustible proveniente del tanque del vehículo y la pulpa derramada implicaron tareas de contención y limpieza para evitar riesgos adicionales sobre la calzada. La presencia de equipos en el sitio apuntó a restablecer la circulación y reducir la exposición de otros vehículos al siniestro.

Sin heridos Pese a la magnitud del vuelco, no se registraron personas heridas ni víctimas fatales. Ese dato reduce el saldo personal del incidente, aunque no elimina el impacto operativo sobre la traza y sobre la carga transportada. En hechos de este tipo, la prioridad inmediata suele concentrarse en la seguridad vial y en la remoción de materiales derramados.

Por el momento, el parte disponible se limita a la descripción preliminar del vuelco y a la intervención de emergencia en Caucete. No se informaron, en el material original, medidas judiciales ni peritajes posteriores. El dato a seguir es la evolución de la limpieza del sector y la eventual confirmación de las causas del siniestro.