El conductor, de 80 años, perdió el control de un Renault 11 en la Ruta Nacional 68. Entre los lesionados hay cuatro niños y un bebé internado.

Un accidente ocurrido en la noche del miércoles en Cerrillos, Salta, dejó 13 personas heridas después de que un automóvil se desviara de la calzada y terminara sobre la vereda. El hecho ocurrió minutos antes de las 21, sobre el tramo urbano de la Ruta Nacional 68. El vehículo era conducido por un hombre de 80 años que iba solo a bordo de un Renault 11.

Según las primeras informaciones, el conductor perdió el control del rodado por motivos que todavía son investigados. Una cámara de seguridad registró el momento en que el auto se desvió hacia el sector peatonal y embistió a varias personas que estaban sobre la vereda, algunas junto a un comercio. Otras lograron apartarse antes del impacto, mientras que quienes estaban en el lugar acudieron de inmediato para asistir a los heridos.





Lesionados y atención médica

El saldo fue de nueve adultos y cuatro menores heridos. Algunos de los lesionados fueron trasladados a distintos centros de salud de la zona. Entre los niños afectados había un bebé que permanecía internado en el Hospital Materno Infantil de Salta Capital. Otro de los menores recibió el alta, mientras que una mujer también requirió atención médica con mayor urgencia.

Situación del conductor

Después del siniestro, el hombre recibió asistencia médica por una crisis nerviosa y signos de desorientación, aunque no fue necesario trasladarlo a un hospital. La Policía de Salta verificó además la documentación del conductor y del vehículo, que se encontraba en regla. También se le practicó un test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.

Pericias en curso

Por el momento, las autoridades no determinaron de manera oficial qué provocó que el conductor perdiera el control del Renault 11. Las pericias buscan establecer la mecánica del accidente y reconstruir qué ocurrió antes de que el auto terminara sobre la vereda. Entre las hipótesis que se analizan figura la posibilidad de una descompensación mientras manejaba, aunque esa alternativa no fue confirmada oficialmente.

También trascendió que se investiga si el vehículo pudo haber sufrido un impacto previo, pero esa línea tampoco fue ratificada por las autoridades. Las imágenes de las cámaras de seguridad serán incorporadas al análisis para precisar las circunstancias del siniestro. Mientras tanto, la causa sigue abierta y el resultado de esas pericias será clave para definir cómo se produjo el hecho.