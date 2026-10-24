Ocurrió durante la tarde del viernes cerca del Partidor San Emiliano. No hubo heridos, aunque el vehículo quedó con daños graves.

Durante la tarde del viernes, un Volkswagen Gol Trend rojo salió de la calzada y chocó contra un árbol en las inmediaciones del Partidor San Emiliano, en el departamento Rivadavia.

El impacto dejó al vehículo con daños materiales de magnitud, al punto de que la unidad quedó prácticamente destruida. Según las fuentes consultadas, no se registraron personas heridas como consecuencia del siniestro.

Tras las actuaciones realizadas en el lugar, el automóvil fue retirado de la zona. El episodio se produjo en un sector de circulación frecuente dentro del departamento, por lo que el hecho obligó a intervenir para liberar el área afectada.

Hasta el momento, no trascendieron precisiones sobre la mecánica del siniestro ni sobre las causas que llevaron al conductor a perder el control del rodado. Esa información permanece pendiente y no fue informada por las fuentes relevadas.

Con los datos disponibles, el caso queda limitado a un siniestro vial sin lesionados y con daños materiales severos, ocurrido en Rivadavia durante la tarde del viernes.