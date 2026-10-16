Dos hombres lo interceptaron para robarle el celular y otras pertenencias. Uno de ellos lo hirió con un arma blanca en el abdomen y escapó.

Un adolescente de 17 años sufrió una agresión con arma blanca el miércoles por la noche en Villa Krause, en el departamento Rawson, durante un intento de robo. Según la información judicial, dos desconocidos lo amenazaron para quitarle sus pertenencias y, al no lograrlo, uno de ellos lo apuñaló antes de huir junto con su cómplice. El caso quedó en conocimiento de la Comisaría 6ª a partir de la denuncia realizada por el padre del adolescente.

El hecho ocurrió en el boulevard Sarmiento Oeste, entre las calles Ingeniero Krause y avenida España, cuando la víctima caminaba por la zona. De acuerdo con el relato reunido por fuentes judiciales, los agresores intentaron sustraerle el teléfono celular y otros objetos personales. La secuencia derivó en un ataque con un arma blanca cuando no pudieron concretar el robo.

Según la misma información judicial, el joven recibió un puntazo en el abdomen. Tras la agresión, ambos sujetos escaparon a pie por avenida España. La lesión fue calificada como superficial y no revistió gravedad, por lo que no requirió atención médica, de acuerdo con lo informado.

Intervención policial El aviso a la fuerza policial fue dado por el padre de la víctima, un hombre de apellido Cruz, con domicilio en Pocito. A partir de esa comunicación, la dependencia de Rawson tomó conocimiento del episodio y quedó registrada la intervención inicial. No se informaron detenciones ni identificación de los autores.

Situación judicial Con los datos disponibles, el caso se encuadra como un intento de robo con agresión física, aunque no se difundieron precisiones sobre una eventual carátula ni sobre medidas procesales adoptadas. La variable a seguir es si la investigación permitirá identificar a los dos sospechosos y determinar si hubo otros elementos sustraídos o descartados durante la fuga.