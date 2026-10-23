El hecho ocurrió en una casa de Colonia Gutiérrez y quedó registrado por el circuito cerrado. La causa fue caratulada como tentativa de robo y pasó al fuero de niñez.

Un adolescente de 14 años fue reducido en el piso tras ingresar al fondo de una vivienda de Santa Lucía y llevarse un cuadro de moto de 50 cc. El episodio ocurrió pasadas las 16:30 en una casa de calle Alemania, en Colonia Gutiérrez, y quedó registrado por las cámaras de seguridad del domicilio.

Según el relato de la dueña de casa, una mujer de 50 años, el menor fue advertido cuando merodeaba en el patio trasero mientras ella observaba las pantallas del circuito cerrado. En esa secuencia, el adolescente ya había tomado el repuesto de color rojo y se dirigía hacia la salida con el elemento en sus manos. La observación en tiempo real permitió dar aviso inmediato a la familia y activar la intervención posterior.

Intervención familiar y policial

Al ver la maniobra, el hijo de la propietaria salió hacia el fondo, interceptó al intruso y lo inmovilizó en el suelo para impedir que escapara con el repuesto. Minutos después, efectivos de la Unidad Operativa Richet Zapata llegaron al lugar tras un llamado al 911 y tomaron custodia del menor. La secuencia quedó bajo actuación policial y judicial por tratarse de un adolescente no punible.

Intervención judicial

Las actuaciones quedaron a cargo del Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, donde el magistrado caratuló el caso como tentativa de robo. Además, ordenó el secuestro del chasis de la moto y dispuso que el menor fuera entregado en el lugar a su tutor legal. Tanto el adolescente como su responsable fueron citados para comparecer a primera hora en sede del Centro de Admisión y Derivación (CAD).

El caso quedó encuadrado en el fuero especializado por la edad del involucrado, lo que determina un trámite distinto al de una causa penal ordinaria. La medida judicial inmediata fue la restitución a su tutor y la continuidad de las actuaciones en el CAD, instancia en la que se prevé la comparecencia de las partes convocadas.